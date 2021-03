Boruto 188 ha rivelato l’esplosivo risveglio di Kawaki! Ora che l’arco narrativo dei contenitori è iniziato anche nell’anime, il cliffhanger dell’episodio precedente ha anticipato che avremmo finalmente potuto vedere Kawaki in piena azione nell’anime letteralmente dopo anni di attesa per il suo grande debutto. E con un debutto così tanto atteso, l’anime ha davvero tanto materiale a disposizione per assicurarsi che la completa introduzione di Kawaki ai fan degli anime avvenga senza intoppi e in grande stile!

Boruto 188 – Kawaki protagonista

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 188.

Boruto 188 continua a mostrarci come Kawaki sia ora parte integrante degli eventi dell’anime. Dopo che Boruto e il resto del Team 7 lo hanno trovato sdraiato in un cratere con l’episodio precedente (e Boruto si è subito reso conto di avere lo stesso marchio di questo misterioso giovane), Kawaki finalmente si sveglia ed esplode con un imprevisto tipo di chakra oscuro.

Boruto 188 ha fatto un passo indietro rispetto al precedente cliffhanger per riempire alcuni degli spazi vuoti del passato di Kawaki. In alcuni contenuti originali realizzati esclusivamente per l’anime, Kawaki si rivela essere un giovane ragazzo su cui Kara ha effettuato degli esperimenti per un periodo di tempo piuttosto lungo, prima che Boruto e gli altri lo incontrassero. Ora, abbiamo iniziato quindi a vedere i frutti di questi esperimenti.

Non solo il suo potere latente è intrinsecamente problematico, considerando che riusciva a malapena a controllare l’esplosione di chakra al suo risveglio, ma prima che ciò avvenga dice a Boruto e agli altri di allontanarsi da lui, prima che vengano coinvolti nell’esplosione.

Inoltre, riesce a padroneggiare il suo Sigillo Karma in maniera molto più efficace e completa rispetto a Boruto, il che potrebbe spiegare questa improvvisa esplosione di chakra oscuro. Con l’introduzione di Kawaki nell’anime, tutte queste domande e altre riceveranno una risposta, a tempo debito.

