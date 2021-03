Dalle pagine del catalogo Preview 65, vi riportiamo le novità Sergio Bonelli Editore di maggio 2021.

Da segnalare: l’ultimo volume dell’ottima serie K-11, il rilancio di Martyn Mystère che torna mensile e il lancio di una nuova miniserie dedicata a Nathan Never!

Le novità Sergio Bonelli Editore di maggio 2021

K-11 VOLUME QUINTO

di Matteo Casali e Stefano Landini

72 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato € 17

Capitolo finale per la saga fanta-politica di K-11. Una storia di passione e ideali, di scienza deviata, ingiustizia e sete di potere, sullo sfondo del secondo conflitto mondiale. Così come il progetto Zaroff e l’esistenza stessa della città chiamata Krasnojarsk-11, anche la storia di Karl Tikhonov sta per arrivare al suo compimento. Ma ogni fine, si sa, equivale a un nuovo inizio, anche quando a prendere il via è una storia diversa, i cui attori dovranno interpretare ruoli differenti, opposti ma tragicamente simili. Tradimenti e conversioni, sacrifici e menzogne saranno ovunque, in questo sorprendente finale della saga di K-11.

I RACCONTI DI DOMANI 4 – VARIE ED EVENTUALI

di Tiziano Sclavi e Sergio Gerasi

64 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 19

Nuovo volume per I racconti di domani, la serie inedita di Tiziano Sclavi, nella quale il creatore di Dylan Dog ritrova tutto il suo universo immaginifico e i temi a lui cari. Cosa nasconde il misterioso volume che Dylan Dog ha trovato nel negozio di robivecchi Safarà?

Hamlin, il beffardo e luciferino gestore del negozio, glielo descrive come “una raccolta

di racconti che saranno scritti soltanto domani”. Storie bizzarre, paurose, struggenti, efferate, crudeli, che travolgeranno l’Indagatore dell’Incubo!

L’INFERNO DI DANTE ILLUSTRATO DA PAOLO BARBIERI

di Paolo Barbieri

144 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 23

Siamo lieti di dare il benvenuto nel catalogo della nostra Casa editrice al celebre illustratore

fantasy, che ha prestato la sua matita alle copertine di molti noti romanzi per ragazzi e per adulti, a partire da Le Cronache del Mondo Emerso di Licia Troisi. Illustratore dal tratto minuzioso col quale evoca straordinari mondi fantastici, Paolo Barbieri si è cimentato con l’Inferno di Dante, riuscendo con i suoi disegni a dare corpo alle immagini “scolpite” nella poesia del grande fiorentino, in un dialogo continuo ed emozionante tra parole e immagini. Ormai esaurito da tempo, questo volume ritorna in una nuova edizione completamente rivista, con un nuovo formato e arricchita da molte illustrazioni inedite.

NATHAN NEVER – TRE PASSI NEL DOMANI

di Michele Medda, Bepi Vigna, Antonio Serra, Nicola Mari, Germano Bonazzi e Roberto De Angelis

144 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 22

Cominciamo a festeggiare il trentennale della prima testata di fantascienza della Casa editrice riproponendo un titolo speciale, mai pubblicato prima in libreria e fumetteria, che vede i tre autori del celebre personaggio, Medda, Serra e Vigna, firmare ognuno una storia disegnata a sua volta da tre dei principali e storici disegnatori della serie. Un volume apparso per i vent’anni di Nathan Never riproposto in un’edizione in grande formato.

ZAGOR – SULLE ORME DI TITAN

di Guido Nolitta, Gallieno Ferri e Franco Donatelli

352 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 15

Comincia con questo volume la raccolta completa delle storie che vedono in scena il nemico

numero uno di Zagor: Hellingen. Uno scienziato pazzo, un malvagissimo mad doctor che, in anticipo sui tempi, ha inventato ogni moderno ritrovato tecnologico, dai robot ai video, dai computer alle astronavi. Per sua grande sfortuna, ogni volta che si mette in testa di dominare il mondo, il professor Hellingen trova sulla propria strada Zagor. Ma, con testardaggine da scienziato pazzo, torna costantemente ad affrontare il nostro eroe, in avventure sospese tra la magia e la scienza alla Jules Verne.

MARTIN MYSTÈRE 375 – AUDACE 331

di Alfredo Castelli e Lucio Filippucci

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Gianluigi Bonelli acquisì L’Audace, un giornale a fumetti che pubblicava racconti a puntate e lo trasformò in un albo con una lunga storia… Intanto, in Egitto l’Agente segreto italiano noto come “L’Inafferrabile”, alle cui avventure si ispira una serie a fumetti dell’Audace, è investito da una luce accecante in una grotta dove si trova una misteriosa installazione… 2021. Durante una conferenza stampa per gli ottant’anni della Bonelli, Martin Mystère riceve da uno sconosciuto un numero dell’Audace “mai esistito”, il n. 331, e stampato nel 1941, durante le due settimane in cui il giornale era scomparso dalle edicole. Al suo interno, la prima puntata di una nuova serie interpretata da Martin Mistèro, il quale, insieme al suo assistente Tomi, identico a Java, raggiunge la stessa grotta in cui si è inoltrato l’Inafferrabile e viene investito dalla stessa luce. Cosa ancor più strana, Martin Mystère è in procinto di recarsi proprio in quel luogo dell’Egitto, la “depressione di Qattara”, per la sua trasmissione televisiva… Martin Mystère torna all’originario formato mensile, arricchito da un romanzo a puntate di Andrea Carlo Cappi e da redazionali inediti!

DRAGONERO IL RIBELLE 19 – Il demone fuggiasco

di Stefano Vietti, Emanuele Gizzi e Giuseppe Matteoni

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Un gruppo di ribelli, capitanati da Dragonero, fa irruzione in un villaggio presidiato da una guarnigione imperiale… trovandosi davanti soltanto i cadaveri dei soldati! La visione magica di Alben non lascia dubbi su ciò che è accaduto: un solo essere, dalle sembianze demoniache, è il responsabile della strage. Ian si mette immediatamente sulle tracce del misterioso assassino, scoprendo che le sue origini hanno a che fare con una vecchia storia mai del tutto chiusa… Una sceneggiatura drammatica ed emozionante, scritta da Stefano Vietti per lo sfolgorante ritorno di Giuseppe Matteoni in un albo della serie regolare!

LA STIRPE DI ELÄN 2

di Federico Memola, Antonio Amodio, Sergio Giardo e Rossano Rossi

256 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 7,90

Prosegue il viaggio di Elphin e Brent su Elän, alla scoperta dell’incredibile pianeta in cui si sono trovati catapultati e alla ricerca di un modo per tornare sulla Terra. Braccati dai soldati dell’impero tarkassiano e dai mostri al servizio dello stregone Avatar, i due ragazzi incappano in un pericolo dopo l’altro, ma riescono anche a stringere nuove amicizie e preziose alleanze. L’incantatrice Jakara svelerà loro l’origine demoniaca dei grifoni, capaci

di spalancare i portali tra i due mondi, mentre Elphin subirà una magica e sorprendente mutazione che cambierà per sempre il suo destino! Tornano le indimenticabili storie de La Stirpe di Elän, il primo fantasy targato Sergio Bonelli Editore!

NATHAN NEVER: MISSIONE GIOVE 1 (di 4) – La squadra Hawks

di Bepi Vigna, Max Bertolini e Germano Bonazzi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Esordisce questo mese la miniserie Nathan Never: Missione Giove, uno dei progetti più ambiziosi e complessi di Bepi Vigna per porre nuove fondamenta al mito dell’Agente Speciale Alfa! Una nuova missione attende Nathan Never: recuperare sul pianeta Giove l’astronave Icarus, scomparsa trent’anni prima con a bordo i resti di un’entità biologica extraterrestre ritrovata sulla Luna. Mentre la neonata Squadriglia Hawks, di cui l’Agente Alfa fa parte, si sta addestrando in una base segreta, Nathan viene rapito…

NATHAN NEVER 360 – L’uomo senza volto

di Michele Medda e Andrea Cascioli

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Il Morrison Building, con un glorioso passato alle spalle, ha le ore contate. Ormai fatiscente, l’edificio è condannato, senza appello, alla demolizione… Eppure c’è qualcuno, nascosto nell’ombra, che pur di non vedere il palazzo abbattuto non si fa alcuno scrupolo a uccidere! Toccherà a Nathan e a Legs il non facile compito di doverlo snidare…

DYLAN DOG 417 – L’ora del giudizio

di Barbara Baraldi e Angelo Stano

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Continuano i guai giudiziari di Dylan, che si ritrova alla sbarra accusato di omicidio. Dopo essere stato ingaggiato dal professor Chilton come osservatore per un esperimento volto a dimostrare che il soprannaturale è una proiezione della mente dell’individuo, tutto precipita in un incubo kafkiano per l’Inquilino di Craven Road, costantemente in bilico tra le stelle e gli Inferi.

DYLAN DOG COLOR FEST 37

L’amico di Sandra

di Diego Cajelli e Arturo Lauria

La fossa degli angeli

di Dario Sicchio e Riccardo Torti

96 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 5,50

La figlia dell’attuale fiamma dell’Indagatore dell’Incubo, Sandra è una ragazzina bullizzata e

infelice. Ma la vita di Sandra è destinata ad avere una svolta stupefacente quando incontra una scimmia fuggita da un laboratorio scientifico… Dylan si reca nell’Essex, per far luce sulla sparizione di un uomo causata da una presenza soprannaturale, nella tenuta di campagna del vecchio Abner. Nella sua casa, costruita su un terreno che sembra trasudare sangue, terrificanti scoperte attendono l’Old Boy…

DAMPYR 254 – La maledizione di Whitby

di Diego Cajelli e Claudio Stassi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Nella sperduta cittadina resa celebre dal romanzo di Bram Stoker Dracula, sta per risorgere un’antica maledizione di cui si erano perse le tracce. Quando Harlan Draka e i suoi compagni giungeranno sul posto, però, si troveranno di fronte non il vampiro di turno, ma una minaccia ben oltre le loro peggiori aspettative: dovranno affrontare infatti l’arcinemico del Dampyr!

AVVENTURA MAGAZINE 2021

di Maurizio de Giovanni, Claudio Falco, Daniele Bigliardo, Paolo Terracciano, Alessandro Nespolino, Sergio Brancato, Luigi Siniscalchi e Carmelo Zagaria

176 pagine – 16 x 21 cm, colore e B/N, brossurato € 7,50

Uno strano fantasma si aggira per la casa del commissario Luigi Alfredo Ricciardi. I ricordi della tournée in America di Livia e di suo marito, il tenore Arnaldo Vezzi. Il passato torbido e oscuro dell’agente Falco dell’OVRA. E poi un’indagine complicata per i Bastardi di Pizzofalcone in una scuola di Napoli. Quattro storie inedite a fumetti in un Magazine di 176 pagine, denso di misteri e indagini che hanno per protagonisti i grandi personaggi creati da Maurizio de Giovanni.

JULIA 272 – Razza ribelle

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Claudio Piccoli

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,50

Marita e Amy, due adolescenti con un passato burrascoso. Marita fa parte della comunità ecuadoriana, ha un padre molestatore allontanato dai servizi sociali, si è affiliata a bande di strada e viene arrestata per spaccio. Anche Amy proviene da una famiglia difficile: il padre in carcere per rapina, la madre disoccupata e quattro fratellini a cui badare, finisce condannata per furto reiterato. Entrambe sono ospiti di una comunità di recupero, ma Marita viene uccisa e Amy si dà alla fuga. È lei l’assassina? Julia seguirà le sue tracce per scoprire la verità…

LE STORIE 103 – Il sergente York

di Roy D’Amy

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,50

America del Nord, 1870: l’espansione verso Ovest – la Frontiera – è ormai fuori controllo. Uno spazio selvaggio, popolato da pacifici coloni, ma anche da avventurieri, predoni e assassini senza scrupoli. Per questo il governo di Washington mette mano alla Western Foreign Mounted Legion, un corpo speciale creato per garantire l’ordine in quei territori senza legge. Tra i coraggiosi agenti della Legione, uomini venuti da ogni angolo del mondo, uno si distingue per l’audacia e l’intraprendenza… è il giovane ma esperto sergente Bill York!

ZAGOR CLASSIC 27 – I predoni della montagna

di Guido Nolitta, Mario Cubbino e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,50

Solo l’astuzia di Zagor riesce a salvare i soldati di Fort Thunder da un massacro che pareva inevitabile! Successivamente, lo Spirito con la Scure è chiamato dal Maggiore Thompson a far luce sui misteriosi assalti alle carovane dirette alla guarnigione di Golden Rock: i traffici del losco Dixon hanno i giorni contati!

TEX CLASSIC 109/110 – Piani di vendetta/Tex in trappola

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,20

Il piano di vendetta di Tex si sta delineando… dopo aver chiuso la partita con Crane, il Ranger è deciso a porre fine alle scorribande dei ladri di bestiame di “El Moro” e grazie all’arrivo di Mano Gialla e dei Comanches può prepararsi alla battaglia! Dopo aver inferto un duro colpo alla banda dei malfattori di Laredo, Tex viene imprigionato da “El Moro”, ma il provvidenziale arrivo i Tiger Jack ribalta le sorti e ora Aquila della Notte può porre fine al dominio dell’uomo incappucciato, svelandone finalmente l’identità!

STORIA DEL WEST 26 – I forzati della gloria

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato, € 5,90

Alcuni prigionieri sudisti vengono arruolati dagli Unionisti per essere portati nei territori di frontiera rimasti sguarniti di militari. Wild Bill Hickok, scout dell’esercito, ha il compito di guidarli per arginare le offensive indiane, sempre più incalzanti. Nel frattempo, Bill Adams deve cercare di trattare con i Sioux di Toro Seduto. La convivenza tra i militari è tutt’altro che semplice, in più si mette di mezzo una certa Belinda che sa ordire sempre nuove trame…

ZENITH 720/ZAGOR 669 – I demoni delle nebbie

di Jacopo Rauch e Gianni Sedioli

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

TEX MAXI 28 – Il segreto della missione spagnola

di Claudio Nizzi, Pasquale Ruju, Rodolfo Torti e Mauro De Luca

288 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 7,90

TEX WILLER 30 – Blizzard!

di Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio

64 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,20

TUTTO TEX 601 – I giustizieri di Vegas

di Mauro Boselli e Corrado Mastantuono

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Acquista QUI Dylan Dog. Il pianeta dei morti