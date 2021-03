Godzilla dovrebbe avere un buon 2021, dopo che l’ultimo film sull’iconico kaiju ha subito una serie di ritardi l’anno scorso. Tra circa un mese, il mostro tornerà nei cinema (e su HBO Max) per il debutto di Godzilla vs Kong. Come potete immaginare, tutti gli occhi sono puntati sul kaiju mentre si prepara per il suo ritorno sugli schermi, e un leggendario artista di Godzilla ha onorato, in tempi non sospetti, il suo kaiju con uno speciale mashup tributo a Dragon Ball.

Il mashup fra Godzilla e Dragon Ball realizzato da MASH

Shinji Nishikawa, noto anche con lo pseudonimo di MASH dai fan di Godzilla, tempo fa, e più di preciso nel 2015, ha realizzato uno schizzo in bianco e nero che mostra Godzilla da piccolo. E a impreziosire il tutto, il kaiju imita la posa di Goku mentre cavalca la Nuvoletta Speedy!

Il corpo paffuto del mostro è ispirato direttamente all’anime di Dragon Ball. Il kaiju ha subito un’importante trasformazione, ed è per questo che i fan adorano questo crossover inaspettato.

Ovviamente, la nuvola Speedy non è nata con Dragon Ball, sebbene il manga e l’anime l’abbiano resa popolare a livello globale. La reliquia originale proviene da Il viaggio in Occidente, un romanzo cineseche ha ispirato Akira Toriyama a realizzare la sua serie ormai iconica.

Il viaggio in Occidente segue le vicende di un ragazzo di nome Sun Wukong che intraprende un’epica ricerca e che è in grado di camminare tra le nuvole grazie ai suoi stivali magici. Così, Sun impara a usare le nuvole come mezzo di trasporto.

Ora, anche il kaiju Godzilla, per quanto abituato a vivere sott’acqua, può volare nel cielo. Siamo sicuri che Godzilla ne abbia sentito parlare da Mothra, per cui siamo lieti di poter vedere il Re dei Mostri volare felice e spensierato.

