Il regista della seconda stagione di Megalobox, intitolata Megalobox 2 Nomad, You Moriyama, ha condiviso sull’account Twitter ufficiale dell’anime, delle bellissime illustrazioni di Gearless Joe (ora chiamato “Nomad”), mostrando il nuovo restyling del personaggio:

Megalobox 2 Nomad – i dettagli della seconda stagione

Come ben sappiamo, la seconda stagione Megalobox è stata annunciata alla fine del 2019.

Il regista della serie sequel, You Moriyama, ritorna dalla prima stagione insieme ad altri membri dello staff come gli scrittori Katsuhiko Manabe e Kensaku Kojima, e il compositore della serie Mabanua.

Megalobox 2 Nomad è ambientato sette anni dopo la conclusione della precedente serie animata. “Gearless” Joe combatte ancora una volta negli incontri clandestini, adornato di cicatrici e con indosso il suo gear, ma questa volta è conosciuto soltanto come Nomad.

MS Entertainment descrive così Megalobox 2 Nomad:

“Gearless” Joe è il campione della Megalonia, il primo torneo di Megalo Box in assoluto. Gli appassionati di tutto il mondo sono rimasti incantati dalla fulminea ascesa di Joe, campione passato dai ring clandestini all’apice della carriera sportiva in soli tre mesi e senza l’utilizzo di gear. Sono passati sette anni da quel periodo e “Gearless” Joe è tornato a gareggiare nei match clandestini. Pieno di cicatrici, ora è noto con il nome di “Nomad”.

Per quanto riguarda la prima stagione, in Italia è disponibile in streaming gratuito su VVVVID, nella edizione in lingua originale sottotitolata in Italiano:

C’è un mondo sotterraneo, affollato e bollente, dove gli incontri di boxe clandestini sono all’ordine del giorno. Questo mondo è Megalo Box. A guadagnarsi il pane sul ring ci sono tanti pugili, tra cui il giovane JD (Junk Dog). L’ennesima battaglia sul ring lo porta a un incontro fuori dal comune. Sarà questo a metterlo in carreggiata per una sfida in cui rischiare il tutto per tutto.

Anche se deve essere ancora confermata una data di rilascio ufficiale, Megalobox 2: Nomad è attualmente previsto per aprile 2021 su TOKYO MX & BS11.

