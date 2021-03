Il primo numero della nuova serie Alien di Marvel Comics è quasi arrivato e l’editore ha appena pubblicato una nuova anteprima per il primo numero, con un messaggio macabro e raccapricciante.

Alien – nello spazio nessuno può sentirti urlare

Nelle prime immagini, il protagonista principale, Gabriel Cruz, viene mostrato sia nel presente che nel passato, essendo uno dei pochi fortunati membri del suo equipaggio a essere sopravvissuto a un terrificante incontro con gli iconici xenomorfi della serie, la minaccia più letale che la galassia abbia mai visto. Tuttavia, sebbene Cruz sia sopravvissuto, è possibile che non tutto sia come sembra, e le sue interazioni con gli xenomorfi potrebbero essere appena iniziate in questa nuova serie…

Alien è scritto da Phillip Kennedy Johnson con disegni di Salvador Larroca, mentre Inhyuk Lee ha realizzato l’incredibile copertina. Dark Horse Comics è stato a lungo l’editore di fumetti per il franchise di Alien, ma Marvel Comics ha recentemente ottenuto la licenza dopo che la sua società madre Disney ha acquistato 20th Century Fox nel 2019, eciò includeva tutte le sue preziose proprietà intellettuali, inclusi il franchise di Alien e Predator, le cui licenze per i fumetti sono anche passate a Marvel.

Sulla base di queste anticipazioni e immagini di anteprima, Alien sarà raccapricciante e terrificante come i film classici, e gli xenomorfi saranno altrettanto letali. Ricordando il film, una delle prime immagini raffigura una persona a malapena cosciente tenuta all’interno di una capsula spaziale, in una nave più grande. Dalla prospettiva in dissolvenza di questa persona si può vedere un messaggio, scritto con il sangue, che lascia un terribile avvertimento per quelli all’esterno.

Ecco le immagini di anteprima e la sinossi di Alien # 1 da Marvel Comics:

ALIEN # 1

(Testi) Phillip Kennedy Johnson

(Artwork) Salvador Larroca

(Copertina) Inhyuk Lee

L’ICONICO TERRORE CINEMATICO FA IL SUO MARVEL DEBUTTO!

“Gabriel Cruz ha consacrato la sua vita a Weyland-Yutani – A malapena è sopravvissuto a un attacco alieno.Da poco in pensione, Cruz sta cercando di sistemare le cose con il figlio abbandonato con l’aiuto del suo amico, un androide modello Bishop, ma il suo rientro nella vita civile non procede senza intoppi… e i suoi incontri con il letale Xenomorfo sono tutt’altro che finiti. Phillip Kennedy Johnson e Salvador Larroca si uniscono per raccontare una storia completamente nuova del titano dell’orrore e della fantascienza che ha spaventato il pubblico per decenni. Nessuno è al sicuro. Nessuno è innocente. E nessuno può sentirti urlare“.

Il primo numero del nuovo Alien arriverà sugli scaffali delle fumetterie a marzo.

Acquistate il box set Alien Anthology QUI!