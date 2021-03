Jujutsu Kaisen: l'autore si ispira a Bleach e a Yu Yu Hakusho

In occasione dell’intervista speciale di Gege Akutami, autore dietro la storia e i disegni di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight per il programma di Mando Kobayashi attraverso l’emittente di Fuji TV, il mangaka ha svelato l’ispirazione principale dietro i suoi personaggi di Aoi Todo e Suguru Geto.

L’autore giapponese ha preso spunto dai migliori per ribaltare le sue luci e, difatti, si è ispirato a opere del calibro di Bleach (Tite Kubo) e Yu Yu Hakusho (Yoshihiro Togashi).

Nello specifico, l’autore ha rivelato che nella creazione del personaggio di Todo si è ispirato da Zaraki Kenpachi di Bleach. Inoltre lo ha chiamato in tal modo perchè sembrava un nome da vero duro.

Relativamente a Geto, invece, Akutami-sensei ha svelato che la creazione dello stesso è un omaggio a uno dei villain di Yu Yu Hakusho, ovvero Shinobu Sensui. L’autore è fortemente legato a tale personaggio sebbene crede di non essere riuscito a rappresentare la stessa sensazione nel suo Geto.

L’autore, il cui anime attualmente in corso sta cavalcando la cresta dell’onda, ha rivelato altri dettagli importanti sul suo manga tra cui l’ipotetica conclusione prevista tra un paio di anni.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 140 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 20 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

