Hatsume Miku, la cantante virtuale più amata di sempre, avrà presto un anime tutto suo. A dare la notizia Deadline.

Hatsume Miku – tutte le informazioni sui progetti

Sembra davvero essere arrivato il momento per Miku di brillare ancora di più.

Crypton Future Media (La leggenda di Hanuman, 18 giorni) ha in programma di co-sviluppare una serie animata basata su Hatsune Miku. Non solo! La compagnia, insieme all’Agenzia Carlin West sta anche progettando una serie di webtoons!

Secondo Deadline,

I progetti entreranno nella storia del “Mikuverse” che unirà sequenze live-action, animazione e musica. Sarà una divertente storia moderna con un nuovo entusiasmante look per Hatsune Miku.

Naturalmente, Crypton Future Media conosce Miku meglio di chiunque altro. Il marchio ha creato la cantante dei vocaloid anni fa, e da allora è diventata un fenomeno globale. Forse ricorderete che Miku ha aperto il concerto di Lady Gaga e ci si aspettava che salisse sul palco del Coachella prima che il festival fosse cancellato l’anno scorso a causa del COVID-19.

Hatsume Miku – chi è?

Per chi non conoscesse Hatsume Miku, essa è un personaggio virtuale lanciato dalla Crypton Future Media il 31 agosto 2007. Miku è una ragazza di sedici anni, parte del gruppo virtuale di idol Vocaloid. La sua voce è stata ottenuta campionando quella della doppiatrice e cantante giapponese Saki Fujita.

La popolarità di Miku è aumentata inizialmente grazie a Nico Nico Douga, un sito web giapponese molto simile a YouTube. Poco dopo la pubblicazione del software, utenti di Nico Nico Douga hanno iniziato infatti a postare dei video con canzoni create con il software.

Molti anime fanno riferimento a Miku, come Lucky Star e Sayonara Zetsubō-sensei ed è proprio Miku ha cantare la sigla finale dell’anime Akikan!.

Un manga di Hatsune Miku chiamato Maker Hikōshiki Hatsune Mix, disegnato da Kei, il character designer di Hatsune Miku, è stato serializzato sulla testata giapponese Comic Rush a partire dal 26 novembre 2007.

A partire dal 2009 SEGA ha prodotto una serie di videogiochi musicali denominata Project DIVA. Hatsune Miku è inoltre presente come personaggio non giocante in 7th Dragon 2020 e nel gioco Persona 4: Dancing All Night.

