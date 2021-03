Inuyasha è uno dei più grandi manga e anime fantasy a sfondo demoniaco mai arrivati dal Giappone, e la sua eredità sopravvive ancora oggi: pensate al suo sequel, Yashahime (qui trovate la mia recensione della prima puntata dell’anime) o allo stesso Demon Slayer, così fortemente influenzato, nella sua struttura narrativa, dall’opera della Maestra Rumiko Takahashi.

Come già accennato, grazie a Yashahime i fan di una nuova generazione sono stati introdotti nel magico mondo di Inuyasha, nell’era feudale e nel suo fascino soprannaturale. Dopotutto, Inuyasha è un ragazzo adorabile sotto tutta quella spavalderia e Kagome ha contribuito a dimostrarlo al mondo intero. E ora, Inuyasha sta per vedere anche l’uscita in commercio di una collana replica davvero speciale: la Sfera dei Quattro Spiriti.

Inuyasha – tutto sulla replica della Sfera dei Quattro Spiriti

In Giappone è stato annunciato che presto sarà possibile acquistare una riproduzione, fra l’altro davvero molto fedele, della Sfera dei Quattro Spiriti. Il gioiello proviene direttamente da Premium Bandai, ovvero il merchandising con licenza ufficiale. I rivenditori come Aitaikuji hanno già aperto i preordini per la collana, e potete leggere la sua descrizione ufficiale di seguito:

#Inuyasha will be getting an official Shikon Jewel Necklace that will be a 1 to 1 scale of the necklace in the series! The gem is made out of rose quartz and the other parts of the necklace contains glass beads, shells, and brass.

Release Date: May 2021https://t.co/N7l33TXgL4 pic.twitter.com/DclOAqK7tZ — Aitai☆Kuji (@AitaiKuji) February 25, 2021

“Inuyasha riceverà una collana gioiello Shikon ufficiale che sarà in scala 1 a 1 rispetto alla collana della serie! La gemma è realizzata in quarzo rosa e le altre parti della collana contengono perle di vetro, conchiglie e ottone“.

Se volete acquistare la collana, può essere vostra per circa 108 euro. I gioielli verranno messi in vendita a maggio. Sarebbe un periodo perfetto per sfoggiarla magari durante una fiera in cosplay. Tuttavia, poiché la pandemia da COVID-19 continua a diffondersi in tutto il mondo, non si sa quando i cosplayer potranno sfoggiare questo acquisto durante qualche evento o fiera particolare, ma la replica della Sfera dei Quattro Spiriti di Inuyasha è davvero troppo bella per lasciarsela sfuggire!

