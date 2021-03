Sapevamo che l’anime di Hetalia World Stars, tratto dall’omonimo manga di Hidekaz Himaruya, sarebbe dovuto uscire questa primavera, ma nessuna data era ancora stata ufficializzata.

Ora finalmente, il sito ufficiale ha rivelato che l’anime debutterà su Anime Store, Nico Nico Video, GYAO!, dTV, FOD, e altri servizi di streaming in Giappone il 1° aprile a mezzanotte.

Hetalia World Stars – tutti i dettagli sulla nuova stagione

Qualche settimana fa, il sito ufficiale del nuovo anime Hetalia World Stars, aveva iniziato a trasmettere in streaming un nuovo video promozionale in cui veniva presentata in anteprima la sigla di apertura Chikyū Marugoto Hug Shitainda (I Want to Hug the Whole Earth) eseguita da Daisuke Namikawa, l’attore che impersona il personaggio di Italia.

Ritornano i membri della staff Hiroshi Watanabe, Kazuyuki Fudeyasu e Mariko Oka come regista, supervisore della sceneggiatura della serie e character designer, mentre lo Studio DEEN si occupa della produzione dell’animazione.

Per quanto riguarda il cast ritornano tutti i membri che abbiamo imparato a conoscere nelle stagioni precedenti: Daisuke Namikawa interpreterà l’Italia, Hiroki Yasumoto la Germania, Hiroki Takahashi il Giappone, Katsuyuki Konishi l’America, Noriaki Sugiyama l’Inghilterra, Masaya Onosaka la Francia, Yasuhiro Takato la Russia e Yuki Kaida la Cina.

A proposito del manga di Hetalia

Il manga Hetalia World Stars di Himaruya è l’ultimo manga del franchise. Il manga è stato lanciato sulla rivista Shonen Jump+ ma è andato in pausa nell’aprile 2018. Con la nuova serie anime è confermata anche la ripresa del manga.

Il manga originale di Himaruya, Hetalia – Axis Powers è ambientato, principalmente, durante la prima e la seconda guerra mondiale, in cui i Paesi vengono antropomorfizzati e dotati di una propria personalità plasmata sullo stereotipo tipico della nazione.

J-POP ha pubblicato Hetalia in Italia, ma solo fino al quinto volume.

Nel 2009 è andata in onda la prima serie, seguita l’anno seguente da Hetalia World Series e Ginmaku Hetalia: Axis Powers – Paint it, White White. Nel 2013 è toccato a Hetalia: The Beautiful World e, nel luglio 2015 è andata in onda Hetalia The World Twinkle.

Dai un’occhiata all’action figure di Hetalia The World Twinkle