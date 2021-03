Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 2 all’8 marzo 2021. Tra queste nuove uscite settimanali pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 2 all’8 marzo 2021 – Inediti

ZAGOR / FLASH 0 – LA SCURE E IL FULMINE FLASH DEI DUE MONDI – ZAGOR RACCONTA… – PAURA

Autore: Aa.Vv. Pagine: 112pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 4,90€

Dopo il successo in fumetteria dell’edizione Scure e di quella Fulmine, il numero zero dell’atteso team-up tra Flash e Zagor torna in una versione arricchita da alcuni racconti classici dei due eroi e dalla strepitosa copertina di Emiliano Mammucari.. Oltre all’avventura La scure e il fulmine, prologo della storia speciale che vede uniti lo Spirito con la Scure e il Velocista dell’universo DC, l’albo interamente a colori propone Flash dei due mondi, in cui Barry Allen incontra per la prima volta il Flash originale, Jay Garrick, e la prima apparizione del costume del Re di Darkwood, ripresa dall’indimenticabile Zagor racconta…

JULIA 270 LADRO O GENTILUOMO?

Autore: Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Federico Antinori Pagine: 128pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,50€

Julia e Tim O’Leary, l’affascinante ladro gentiluomo, sono di nuovo insieme per un furto altamente rischioso… L’oggetto da trafugare è un prezioso DVD, al centro di un complicato caso di spionaggio industriale…

DAMPYR 252 LA REGINA DI BABILONIA

Autore: Mauro Boselli e Fabrizio Longo Pagine: 96pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

Qualcuno ha rubato il corpo del Maestro della Notte Nergal. I sospetti ricadono su Lady Nahema e inizia così una lotta intestina nel servizio segreto infernale… Qual è il ruolo del Dampyr Harlan Draka nei loschi intrighi dell’Altra Parte?

ZAGOR 668 I SETTE VIKINGHI

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 03/03/2021

3,90€

Soggetto: Jacopo Rauch

Sceneggiatura: Jacopo Rauch

Disegni: GIanni Sedioli, Marco Verni

Copertina: Alessandro Piccinelli

L’arrivo di Re Guthrum e dei suoi vichinghi mette a soqquadro Pleasant Point. Il simpatico sovrano di Nuova Vinland è a Darkwood per chiedere l’aiuto di Zagor. Lui e i suoi guerrieri sono sulle tracce di un pericoloso assassino fuggito verso la regione dei grandi laghi. Zagor e Cico si uniscono alla compagnia per risalire il Green River, verso nord…

TEX 725 IL MONACO GUERRIERO

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Uscita: 06/03/2021

Soggetto: Antonio Zamberletti

Sceneggiatura: Antonio Zamberletti

Disegni: Giuseppe Candita

Copertina: Claudio Villa

Non c’è giustizia, nel West, per i cinesi. Ma per fortuna ci sono Tex e Carson. E mentre Lai Chen ricorre alla sua destrezza di monaco combattente shaolin per sottrarsi al linciaggio, i due rangers portano alla luce il marcio nella cittadina malata di Willow, Arizona.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 2 all’8 marzo 2021 – Ristampe

STORIA DEL WEST 24 IL PONTE

Autore: Gino D’Antonio Pagine: 96pp. colore Formato: 19x27cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 5,90€

La guerra tra Nordisti e Sudisti prosegue e Bill Adams è impegnato nella sua opera di raccolta di informazioni che lo porta a conoscere il Generale Grant. Assiste allo scontro sulla collina di Shiloh, dove gli Unionisti riescono malamente a respingere i Confederati: qualcuno di nome Hall aveva passato loro informazioni preziose, ma Alan Hall dovrebbe essere morto! In compagnia del fotografo Brady, Bill raggiunge la Virginia, dove i Nordisti intendono sferrare una potente offensiva. L’agente sul posto che deve aiutarlo è una vecchia conoscenza: Wild Bill…

