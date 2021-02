Gundam 0083 Rebellion, la serie manga basata sulla fortunatissima serie di OVA di Sunrise, si è concluso il 26 Febbraio 2021 sul numero 4 della rivista Gundam Ace edita da Kadokawa.

L’opera sarà raccolta in 16 volumi, l’ultimo dei quali sarà in vendita dal 26 Marzo 2021 nelle librerie del Giappone.

La serie godrà di uno spin-off che sarà lanciato sul prossimo numero di Gundam Ace, il 5 disponibile dal 26 Marzo.

Takashi Imanishi (regista della serie animata) e Masato Natsumoto (Goumaden Shuten Douji, Gundam Lost War Chronicles) hanno lanciato Mobile Suit Gundam 0083 Rebellion il 26 Giugno 2013.

In Italia Mobile Suit Gundam 0083 Rebellion esce per Edizioni Star Comics (13 volumi finora):

Sono passati alcuni anni dalla fine della Guerra di Un Anno, ma i superstiti del Principato di Zeon non hanno rinunciato ai loro propositi di rivalsa.

L’asso zeoniano Anavel Gato, conosciuto anche come l’Incubo di Solomon, decide di compiere un’azione eclatante rubando una delle nuove unità Gundam messe a punto dalla Federazione Terrestre…Gato ha intenzione di infiltrarsi nella base della Federazione per impadronirsi di un nuovo, poderoso prototipo di Gundam dotato di armi nucleari, con lo scopo di portarlo alle truppe di Zeon in attesa.

Il principale ostacolo da superare non sarà la schiera di Mobile Suit che presiedono alla difesa, ma il giovane, agguerrito pilota federale Kou Uraki…