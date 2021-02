Justice Society: World War II – il nuovo trailer con Wonder Woman

Justice Society: World War II è il nuovo film d’animazione di Warner Bros. Animation che debutterà il 27 Aprile 2021 in digitale e l’11 Maggio 2021 in home video negli USA.

In apertura possiamo guardare la nuova clip che mostra Wonder Woman in azione contro i Nazisti, diffusa in occasione dell’evento IGN Fan Fest 2021.

Justice Society: World War II, i dettagli

Prodotto da Warner Bros. Animation e DC Entertainment e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, Justice Society: World War II è diretto da Jeff Wamester su sceneggiatura di Jim Krieg e Kimberly S. Moreau.

Nel film, prima della formazione della Justice League, il Barry Allen dei giorni nostri scopre di poter correre ancora più velocemente di quanto immaginasse: il risultato è il suo primo incontro con la Speed Force.

The Flash viene quindi gettato nel mezzo di una battaglia furibonda, combattuta tra i Nazisti e la squadra di supereroi della Golden Age nota come la Società della Giustizia d’America.

Guidato da Wonder Woman, il gruppo è formato da Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor e dal Flash della Golden Age – Jay Garrick.

The Flash si offre di aiutare i suoi compagni eroi per volgere le sorti della battaglia a loro favore, mentre il gruppo cerca di capire come farlo tornare a casa. Ma non sarà tanto semplice, poiché imprevisti ed emozioni complicheranno la situazione.

Justice Society: World War II, il cast

Il cast di doppiaggio originale include Stana Katic (Wonder Woman), Matt Bomer (Barry Allen – The Flash), Omid Abtahi (Hawkman), Elysia Rotaru (Black Canary), Chris Diamantopoulos (Steve Trevor), Liam McIntyre (Aquaman), Armen Taylor (Jay Garrick), Matthew Mercer (Hourman), Ashleigh LaThrop (Iris West), Geoffrey Arend (Charles Halstead/Advisor), Keith Ferguson (Dr. Fate) e Darin De Paul (il Presidente Roosevelt).

Oltre a Justice Society: World War II ricordiamo essere in lavorazione l’adattamento animato in due parti della maxiserie Batman: Il Lungo Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale, in arrivo questa Estate e questo Autunno.

Recupera il fumetto Wonder Woman – L’Amazzone