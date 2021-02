DC ha diffuso una piccola anteprima di DC Infinite Frontier #0. Si tratta del one-shot che uscirà martedì 2 marzo 2021 negli Stati Uniti e darà il via alla nuova editoriale della casa editrice che segue gli eventi di Dark Nights: Death Metal.

Eccovi i dettagli dell’albo:

Questa invece la sinossi:

La prossima fase dell’Universo DC inizia ora! Dark Knights: Death Metal ha presentato le minacce più oscure del Multiverso. DC Future State ha rivelato cosa ci aspetta. Ora è il momento di esaminare la frontiera infinita dell’attuale universo DC. A Gotham City, il Joker fa svegliare i cittadini con un attacco che nemmeno il Cavaliere Oscuro avrebbe potuto prevedere. In Brasile, una giovane donna scopre il suo destino e il suo legame con le Amazzoni. A Belle Reve, Amanda Waller organizza un’invasione di Arkham. Negli angoli più remoti dello spazio, Mongul sogna il dominio galattico, mentre il Corpo delle Lanterne Verdi ospita il vertice dei suoi più grandi nemici. Nella Sala della Giustizia, la Justice League unisce le forze con Black Adam. Al di là del mondo mortale, Wonder Woman assume un nuovo ruolo nella divinità. E da qualche parte nell’universo DC, troviamo il ritorno di Stargirl, in un racconto completamente nuovo scritto da Geoff Johns!

Questo numero fatto di fuoriclasse di grandi dimensioni dà il via alla prossima grande era narrativa, mentre i migliori scrittori e artisti rivelano cosa ne sarà in futuro dei più grandi eroi del mondo, aprendo le porte ad alcune delle più grandi storie del 2021.