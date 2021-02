L’anime di Rent A Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu), basato sulla commedia romantica per ragazzi di Reiji Miyajima, godrà di una seconda stagione come abbiamo avuto modo di riportarvi.

In occasione dell’evento Event to Kanojo – EveKano di oggi, è stato reso noto che la stagione 2 debutterà nel 2022.

A proposito di Rent A Girlfriend

Reiji Miyajima serializza i capitoli di Rent A Girlfriend dal 12 Luglio 2017 sulle pagine della rivista settimanale Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha.

Al momento si compone di 19 volumi, l’ultimo dei quali uscito nelle librerie del Giappone il 17 Febbraio 2021.

In Italia esce per J-POP:

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura!

Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci.

Sarà davvero oro quello che luccica o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile?

Ha ispirato lo spin-off Kanojo, Hitomishirimasu, incentrato su Sumi Sakurasawa, ha debuttato sulla app Magazine Pocket il 21 Giugno 2021, mentre l’antologia Kanojo, Okarishimasu: Koushiki Anthology Comic è uscita il 17 Agosto 2020.

Aspettando Rent A Girlfriend Stagione 2

La prima stagione di Rent A Girlfriend si compone di 12 episodi trasmessi da Luglio a fine Settembre 2020.

Prodotta da Mainichi Broadcasting System, Kodansha, DMM pictures e DMM Music, la trasposizione animata è stata curata dallo studio TMS Entertainment.

Kazuomi Koga (Rainy Cocoa, Welcome to Rainy Color) ha diretto la serie su sceneggiature di Mitsutaka Hirota (The Prince of Tennis II).

Kanna Hirayama ha curato il character design, mentre HYADAIN ha composto la colonna sonora.

La rock band femminile The Peggies ha interpretato la sigla di apertura, mentre halca ha cantato le sigle di chiusura.

Il cast include Sora Amamiya (Chizuru Mizuhara), Aoi Yuki (Mami Nanami), Nao Toyama (Ruka Sarashina), Rie Takahashi (Sumi Sakurasawa), Shun Horie (Kazuya Kinoshita), Yukari Nozawa (Nagomi Kinoshita), Masayuki Akasaka (Yoshiaki Kibe) e Gakuto Kajiwara (Shun Kuribayashi).

In Italia i 12 episodi sono disponibili in streaming su Crunchyroll.

