La seconda fase principale della saga del Regno di Spade sta raggiungendo il culmine, poiché lo scontro con la Triade Oscura è diventato più temibile che mai. Sebbene Nacht abbia guidato un gruppo di cavalieri del Regno di Clover nel Regno di Spade per fermare il rituale dell’Avvento di Qliphoth, le cose hanno preso rapidamente una svolta molto più pericolosa quando le porte degli Inferi sono state aperte. Fortunatamente, la cavalleria è in arrivo.

Black Clover 283 – arrivano i rifnorzi!

ATTENZIONE, EPRICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 283.

Black Clover 283 riprende immediatamente dopo che Asta usa la sua forma di Devil Union appena acquisita per sconfiggere un Demone gigante che attacca il regno di Clover. Una volta raggiunto però il limite di questa nuova forma, viene improvvisamente salvato da un gruppo di alleati a sorpresa che vuole dirigersi nel Regno di Spade insieme ad Asta. Viene presto rivelato che sono Noelle e gli altri che dovevamo ancora vedere in questa fase successiva!

Il capitolo vede come alcune delle altre forze dei Regni di Clover e Heart hanno fatto del loro meglio per salvare i cittadini del Regno di Spade, e presto vengono salvati a loro volta dalla cavalleria composta da guerrieri che non vedevamo dai primi combattimenti contro la Triade Oscura. Questo include combattenti del calibro di Noelle Silva, Mimosa Vermillion, Luck Voltia, Charmy, Leopold, Nero, i Guardiani dello Spirito del Regno di Heart e persino Licht.

Questo particolare gruppo di personaggi era stato salvato da Licht e dagli Elfi nel Regno di Heart in seguito al loro combattimento con le forze di Vanica, ed era stato detto che ognuno di loro si sarebbe allenato con gli Elfi durante lo stesso periodo di pausa di due giorni in cui Asta era nel bel mezzo del suo Rituale Vincolante con il proprio Demone. Ora, sembra che vedremo quanto questo li abbia migliorati.

La lotta contro il Regno di Spade sta raggiungendo il culmine poiché la Triade Oscura e le minacce demoniache sono più forti che mai, per cui se questi personaggi di ritorno sono davvero diventati più forti, ci sono buone probabilità che questo possa essere l’inizio di un grande ritorno per i Regni di Clover e di Heart.

