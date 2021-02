L’uscita di Zack Snyder’s Justice League è diventato una realtà in gran parte grazie alla robusta campagna sui social media dei fan, iniziata dopo il deludente Justice League del 2017 e continuata per anni. Snyder è stato costretto ad abbandonare il film originale dopo una tragedia familiare, il che ha portato Joss Whedon a subentrargli nella regia del film. Il risultato è stato un film molto poco apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. I fan ora dovranno attendere solo poche settimane per vedere la visione originale di Snyder per Justice League, e la campagna di marketing del film è in pieno svolgimento.

Zack Snyder’s Justice League – i dettagli della versione in bianco e nero dal regista

IGN ha pubblicato oggi una chat virtuale con Snyder, che potete trovare in cima a questo articolo, durante la quale il regista ha confermato che la versione in bianco e nero del film sarà mostrata su HBO Max. Snyder si riferisce ad essa come l’edizione Justice League: Justice Is Grey e ha anche dichiarato che è la sua versione preferita del film.

Ha poi aggiunto che capisce perché le persone vogliono vederlo a colori e che questa versione sarà comunque la prima a essere pubblicata. Tuttavia, il regista vede la versione IMAX in bianco e nero di Zack Snyder’s Justice League come quella definitiva e non vede l’ora che il pubblico torni nelle sale e alla fine veda entrambe le versioni sul grande schermo. Snyder ha notato che non è sicuro di quando la versione in bianco e nero arriverà su HBO Max, ma che si aspetta che ciò avverrà a distanza di un po’ di tempo dall’uscita iniziale:

“Sì, c’è quella che chiamiamo l’edizione Justice Is Grey di Justice League. Zack Snyder’s Justice League: Justice Is Gray, che è la versione in bianco e nero, di cui sono un grande sostenitore e un grande ammiratore e, personalmente, è la mia versione preferita del film. Capisco che le persone vogliano vederlo a colori ed è fantastico e voglio davvero che si divertano a colori ma, per me, la versione definitiva è la versione IMAX in bianco e nero del film. Mi piace davvero che la versione in bianco e nero di Justice League verrà rilasciata su HBO Max a un certo punto dopo l’uscita, credo“.

Snyder in precedenza aveva accennato alla versione monocromatica di Justice League condividendo immagini promozionali in bianco e nero del film, prima di confermare il titolo di Justice League: Justice Is Grey. Ha anche affermato in precedenza di vedere la versione IMAX in bianco e nero del film come la sua versione più pura, in parte perché è così che ha visto i filmati sul suo computer per due anni, prima che la sua versione del film avesse un piano ufficiale di uscita. Snyder ha anche affermato di aver girato l’intero film nelle proporzioni ideali per i cinema IMAX, quindi è chiaro che spera in un’uscita cinematografica.

L’amore di Snyder per la versione in bianco e nero di Justice League non sorprende conoscendo la sua affinità per le tavolozze di colori tenui e le immagini drammatiche. Tuttavia, sarebbe stata una mossa molto audace rilasciare solo una versione in bianco e nero di Zack Snyder’s Justice League, quindi è logico che la versione a colori arrivi per prima su HBO Max.

È anche emozionante sapere che Snyder prevede ancora l’uscita nelle sale del suo film in seguito, poiché sarebbe un modo meraviglioso per festeggiare il ritorno nei cinema.

