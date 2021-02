Arrivano i gioielli per coppie ispirati a Pikachu, sicuramente uno dei Pokémon più amati di sempre! Per gli amanti dei Pokémon che hanno deciso di festeggiare il loro matrimonio in tema, sono decisamente un must-have da non lasciarsi sfuggire!

Pokémon – i gioielli per la coppia

Già nel 2019, l’azienda giapponese Escrit ha iniziato a offrire matrimoni a tema Pokémon, ispirati in particolare a Pikachu. Tutti i pasti, i dolci e le torte erano ispirati al Pokémon più puccioso di sempre, insomma, un vero must per tutti gli allenatori che non potevano assolutamente rinunciare alla loro passione nel giorno più felice della loro vita.

Ora, Escrit ha deciso di rendere disponibili alle coppie in procinto di sposarsi una serie di gioielli ispirati a Pikachu. La nuova collezione comprende collane in oro e argento e anelli di coppia, che avrà la possibilità di pronunciare il fatidico “Io scelgo te” con dei gioielli davvero unici.

Per quanto riguarda la cerimonia in sé, tutto, anche i più piccoli dettagli sono dedicati a Pikachu, dal cibo…

… ai dolci…

… e persino i biglietti di benvenuto, da collocare all’ingresso della sala banchetti durante il ricevimento di nozze:

I festeggiati potranno anche godere di un video a tema Pokémon da riprodurre al ricevimento.

Non dimentichiamo poi la decorazione dei tavoli! Ci sono vari articoli di carta per dare ai tavoli, alle bevande e ai coperti un tocco speciale.

Le prenotazioni sono attualmente accettate online, sul sito di Escrit.

Vi ricordo che i Pokémon hanno appena festeggiato il 25° anniversario del franchise in grande stile. Tante sono state le celebrazioni con dei video musicali con protagonisti Post Malone e Katy Perry e l’apertura della pagina web dedicata proprio al Pokémon Day 2021, che si è svolto ieri 27 febbraio. Zavvi e The Pokemon Company hanno collaborato nella creazione di una nuova linea di abbigliamento in edizione limitata, senza contare che una nuova linea di vestiti dedicata ai bambini sarà lanciata il 15 marzo e comprenderà la stagione primaverile ed estiva per il 2021.

Acquista Pokémon Spada per Nintendo Switch