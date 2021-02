Manca ormai poco al lancio di Zombie Land Saga Revenge, il sequel di Zombie Land Saga. Durante l’evento intitolato “Zombie Land Saga Live ~ Franchouchou Live of the Dead ‘R (Revenge)’ ~” sono state rivelate alcune informazioni riguardanti le sigle iniziali e finali dell’anime, nonché la data ufficiale della premiere, che sarà l’8 aprile.

Il sequel era stato annunciato nel 2019 dal sito web e dall’account Twitter ufficiale della serie anime di Zombie Land Saga.

Zombie Land Saga Revenge – tutte le informazioni sull’anime

Innanzitutto, per quanto riguarda l’opening verrà cantata dal gruppo idol Franchouchou e si intitolerà Taiga yo Tomo ni Naite Kure (O Saga, Cry With Me) mentre la ending si intitolerà Yume o Te ni, Modoreru Basho mo Nai Hibi o (Spending The Days With a Dream and Nowhere to Go Home). Entrambe le canzoni debutteranno su CD il 19 maggio mentre il disco Blu-ray dell’evento sarà in vendita dal 28 maggio.

L’anime sarà presentato in anteprima sul servizio Amazon Prime Video in Giappone l’8 aprile alle 23:15 e poi debutterà su AT-X, Tokyo MX, Sun TV, TVQ Kyushu Broadcasting Co., Ltd. Saga TV e BS11 nonché sul servizio Abema in Giappone.

Questi i membri del cast principale:

• Mamoru Miyano nel ruolo di Kōtarō Tatsumi;

• Kaede Hondo è Sakura Minamoto;

• Asami Tano nel ruolo di Saki Nikaidō;

• Risa Taneda nel ruolo di Ai Mizuno;

• Maki Kawase è di Junko Konno;

• Rika Kinugawa nel ruolo di Yūgiri;

• Minami Tanaka nel ruolo di Lily Hoshikawa;

• Kotono Mitsuishi è di Tae Yamada;

• Hiroyuki Yoshino nel ruolo del Poliziotto A;

• Yasuhiro Takato nel ruolo di Romero.

Mentre questi i membri dello staff:

• Direttore: Munehisa Sakai;

• Supervisore alla sceneggiatura della serie: Shigeru Murakoshi;

• Character Design: Kasumi Fukagawa;

• Direttore artistico: Kazuo Ogura;

• Artista chiave del colore: Azusa Sasaki;

• Montaggio: Masahiro Goto;

• Direttore musicale: Takashi Murakami;

• Produzione del suono: dugout;

• Produzione dell’animazione: MAPPA.

Inoltre, Ai Kuroiwa dirige il 3D CG e Momoko Mifune è il direttore della fotografia. Yasuharu Takanashi e Funta7 stanno componendo la musica all’Avex Pictures.

Crunchyroll trasmetterà in streaming l’anime in contemporanea con il Giappone.

Zombie Land Saga – la prima stagione

Zombie Land Saga si compone di 12 episodi trasmessi nel corso dell’autunno 2018; realizzata dallo studio Mappa (Ushio & Tora), la serie è stata diretta da Munehisa Sakai (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal) su sceneggiature coordinate da Shigeru Murakoshi (Kakegurui, Garo: Honoo no Kokuin).

L’anime segue Sakura Minamoto, che sogna di essere un idol, ma che viene invece investito da un’auto e si sveglia come uno zombi. Allora viene reclutata da un uomo di nome Kōtarō Tatsumi per fare parte di un gruppo di idol composto da zombie, ragazze morte che ha “reclutato” da diverse epoche della storia giapponese.

L’anime ha ispirato uno spettacolo teatrale intitolato Zombie Land Saga Stage de Do-n! alla Sōgetsu Hall di Tokyo il 5-6 settembre, composto da quattro spettacoli.

Zombie Land Saga è disponibile su Crunchyroll anche in Italia.

