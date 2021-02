Le uscite manga Star Comics del 3 Marzo 2021 vedono il debutto del secondo character book di My Hero Academia, del romanzo del film One Piece Stampede, della nuova edizione di What’s Michael? e di Dr. Stone Reboot Byakuya.

Di seguito tutte le uscite manga Star Comics del 3 Marzo 2021; qui le nuove serie al debutto ad Aprile.

Le uscite manga Star Comics del 3 Marzo 2021

MY HERO ACADEMIA OFFICIAL CHARACTER BOOK 2 ULTRA ANALYSIS

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 288 pp, b/n e col., con sovraccoperta, con stickers, € 8,90

Lungo la strada per diventare Heroes, Deku e compagni hanno incontrato tanti amici, studenti che come loro aspirano a un futuro da paladini della giustizia, professori più o meno severi, fortissimi Heroes professionisti, nonché una gran quantità di malviventi e Villain senza scrupoli. Per tutti i fan della fortunata serie del maestro Horikoshi, ecco un contributo imprescindibile per tenere le fila di un universo narrativo in continua espansione: il secondo character book ufficiale dedicato a My Hero Academia! Una pubblicazione ricca di curiosità, approfondimenti e indiscrezioni grazie alla quale i personaggi della serie non avranno più segreti, il tutto arricchito da una fantastica gallery di immagini a colori, un’interessante conversazione con l’autore della serie, dei simpaticissimi sticker da collezione e molto altro ancora!



ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ROMANZO

Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki

14,5×21, B, 216 pp, b/n, con alette, € 15,00

La Fiera Mondiale della Pirateria apre i battenti e la ciurma di Cappello di Paglia, insieme agli altri pirati presenti sul posto, partecipa alla straordinaria caccia al tesoro annunciata a sorpresa! L’accesa competizione viene però interrotta dall’entrata in scena del colossale Douglas Bullet, ex membro dei Pirati di Roger! La peggiore delle generazioni, la Marina, la Flotta dei Sette, l’Armata Rivoluzionaria e il CP0 uniranno le forze per contrastare la terrificante frenesia scatenata da Buena Festa il Festaiolo?! Ecco a voi la roboante trasposizione letteraria dell’ultimo film d’animazione di One Piece!



QUEER 6

HITORIJIME MY HERO 4

Memeco Arii

13×18, B, 160 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

Sono ormai passati diversi mesi da quando la “mogliettina” ha fatto breccia nel cuore dello sregolato professore Kosuke. Il giovane teppistello sembra felice nel suo ruolo di innocente fanciulla, eppure questa felicità è ogni volta accompagnata da un senso di angoscia così intenso da fargli mancare la terra sotto i piedi! Poi, dopo un litigio con la madre, il liceale scappa di casa…Anche stavolta ne vedrete delle belle!



TOKIMEKI TONIGHT – LA FUGA D’AMORE DI MORI ETO

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Mori Eto, il padre di Ranze, è un vampiro. Sua madre Shiira, invece, è una licantropa. A guardarli ora, Mori non sembra far altro che subire passivamente le sfuriate di Shiira, ma pochi sanno che, in passato, la coppia ha vissuto una grande storia d’amore clandestina, lottando per superare le differenze di razza! Un’imperdibile raccolta di episodi disegnati appositamente dalla maestra Ikeno e, ciliegina sulla torta, un fantastico capitolo extra che racconta i retroscena del matrimonio di Ranze!



NEVERLAND 346

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 1

Makoto Kobayashi

15×21, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 8,00

Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o persino di dover combattere contro dei mostri! È una vita davvero elettrizzante e per affrontarla serve un cuore d’acciaio. Come se non bastasse, in agguato c’è sempre il peggior nemico di Michael, la dispettosissima Kayoko!



YOUNG 321

ONE PIECE 97

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Proprio quando i nostri stanno per attuare il piano di irruzione su Onigashima, viene alla luce l’insospettabile tradimento da parte del “fidato” Kanjuro…e Momonosuke viene rapito! Kin’emon e i suoi sono molto scossi, ma la luce della speranza arriva con Rufy, Law e Kidd, che per l’occasione hanno unito le forze! È tempo di raggiungere l’Isola degli Orchi!



DRAGON 271

DR.STONE REBOOT: BYAKUYA

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

In un istante, tutta l’umanità è stata pietrificata, e gli astronauti che in quel momento si trovavano nello spazio sono diventati gli ultimi sei rappresentanti del genere umano! Tra questi c’è Byakuya, il padre di Senku, il quale, per salvare l’umanità, progetta un’incredibile missione di rientro in Giappone! Questo appassionante spin-off di Dr.Stone, scritto e illustrato dal maestro Boichi, farà luce su un’affascinante vicenda profondamente legata alla storia principale!



UP 201

SUNSET LIGHT 2

Maki Usami

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Chinami comincia gradualmente ad aprirsi con le persone che le stanno intorno, e in particolare con Yudai, il più giovane dei due fratelli Soma. Dopo aver capito che sotto alla scorza dura si nasconde un ragazzo premuroso e di gran cuore, inizia anzi a sentirsi attratta da lui. A quel punto però, Kanata, il maggiore dei due fratelli, sembra a sua volta intenzionato ad avvicinarsi…

