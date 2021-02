L’episodio 20 dell’anime di Jujutsu Kaisen spiega finalmente come utilizzare la nuova tecnica, Lampo Nero, impara da Yuji nell’episodio precedente.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 20 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN!

Jujutsu Kaisen – il segreto dietro Lampo Nero

Lampo Nero è una delle tecniche più potenti tra i Jujutsu, una versione molto più avanzata del Pugno Divergente di Yuji e molto più forte poiché moltiplica la forza del ragazzo. Questa nuova tecnica aveva però eccitato ancora di più Hanami che, finalmente, vede in Yuji un avversario degno di lui. Yuji quindi non ha altra scelta se non riuscire a controllare al meglio questa sua nuova tecnica se vuole avere qualche possibilità di sconfiggere la maledizione.

Ma come funziona Lampo Nero? Come aveva già spiegato Todo nell’episodio 19 di Jujutsu Kaisen, Lampo Nero è una distorsione nello spazio che si verifica quando l’energia maledetta viene applicata con 0,000001 secondi di un colpo fisico. Quando uno stregone è in grado di raggiungere questo obiettivo, la sua energia maledetta lampeggia in nero e la forza del suo colpo è pari a un normale colpo alla potenza di 2,5.

Risulta scontato dire che questa tecnica richiede un’incredibile concentrazione e nessuno stregone jujutsu è in grado di usarla a suo piacimento, nemmeno Satoru Gojo. Apparentemente è anche una tecnica ancora più difficile da usare più di una volta di seguito. Ma non è impossibile e a confermalo è Nanami.

Nanami Kento, record holder for consecutive Black Flash uses, speaks: pic.twitter.com/myDODU58pV — zelle 🥖 (@breakmein73) February 26, 2021

Lo stregone spiega che dopo aver utilizzato la tecnica più di una volta, farlo ripetutamente non è così difficile se paragonato al primo rilascio. Nanami paragona l’uso del Lampo Nero all’essere in una zona di concentrazione simile a quella che provano gli atleti professionisti durante una partita, sentendosi come se fossero al centro di tutto. Il record di Nanami è stato di quattro utilizzi consecutivi di Lampo Nero e aggiunge anche che più si utilizza la tecnica, più l’uso dell’energia maledetta diventa naturale.

Itadori's consecutive attacks of black flash were epic! #JujutsuKaisen #JJK pic.twitter.com/4tmHN1Gjxl — Annie (@AMMWriter21) February 26, 2021

Yuji riesce a rompere questo record, riuscendo a usare Lampo Nero cinque volte!

Come si evolverà la battaglia? L’episodio si è concluso con l’entrata in scena di Gojo, pronto a inseguire Hanami ma fermato da Todo preoccupato per i danni collaterali che l’uso eccessivo di Lampo Nero potrebbe avere causato a Yuji. Cosa ci aspetta quindi nelle prossime puntate? Non ci resta che aspettare per sapere.

