Il cattivo Steppenwolf (Ciarán Hinds) perde la sua armatura affilatissima in uno sguardo dietro le quinte al design delle creature dell’imminente e attesissimo Justice League Snyder Cut.

Justice League Snyder Cut – nuovo sguardo a Steppenwolf

Nella prossima versione del regista di Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder, la riprogettazione di Stepenwolf ripristina l’aspetto spinoso del personaggio come è apparso per la prima volta in una scena di Dawn of Justice Ultimate Edition. In vista del ritorno del generale Apokolips in Justice League Snyder Cut, l’artista Jerad S. Marantz ha mostrato Steppenwolf privo di armatura, che viene descritto così:

“Questo è il modello che ho messo in produzione ai tempi di#justiceleague. Sono rimasto davvero sorpreso quando l’ho visto con Lex. Mi sono preso delle libertà con le corna dei personaggi. Inizialmente avevo fatto un’opzione martello. Se guardate l’artbook, potete effettivamente vedere altri artisti che incorporano quella versione del design in altri concept e fotogrammi chiave. All’epoca uscì un videogioco con un personaggio che aveva le corna a testa di martello e anche se non ricordo quale fosse il gioco, dovetti cambiarle. Adoro queste corna e si collegano di più alla nuova versione del personaggio“.

Marantz ha anche condiviso dei concept art che mostrano uno sguardo più da vicino all’armatura ricoperta di punte di Steppenwolf:

In Justice League Snyder Cut, determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) per mettere insieme una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche.

Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ciascun eroe deve affrontare i demoni del proprio passato per trascendere ciò che lo ha trattenuto, consentendogli così di formare finalmente una lega di eroi senza precedenti.

Ora uniti, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni .

Justice League Snyder Cut uscirà il 18 marzo su HBO Max.

