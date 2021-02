Transformers War for Cybertron Trilogy – Il Regno è la terza e ultima parte della trilogia in computer grafica in corso di distribuzione in esclusiva streaming su Netflix.

Hasbro, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto che l’atto finale della serie arriverà sul servizio di video on demand a Luglio 2021.

Restiamo in attesa di conoscere la data di uscita esatta.

A proposito di Transformers War for Cybertron Trilogy

Transformers War for Cybertron Trilogy è una produzione Rooster Teeth (RWBY) animata dallo studio giapponese Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!, Godzilla).

FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) è lo showrunner, George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight (Transformers: Cyberverse) e Brandon Easton (Agent Carter, Transformers: Rescue Bots) si occupano della stesura delle sceneggiature.

La prima parte si intitola L’Assedio ed ha esordito su Netflix il 30 Luglio 2020:

La devastante guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon è ormai agli sgoccioli.

Segui le storie inedite degli scontri tra Autobots e Decepticon, mentre i loro leader Optimus Prime e Megatron li guidano alla lotta per il proprio futuro.

La guerra finisce qui.

La seconda parte ha per titolo Il Sorgere della Terra ed è disponibile dal 30 Dicembre 2020:

L’Allspark è scomparso e l’Arca è alla deriva nelle profondità dello spazio.

Optimus Prime e gli Autobot sopravvissuti intraprendono una disperata corsa contro il tempo, mentre combattono con un gruppo indipendente di Transformers chiamati “Mercenari” e fanno i conti con la collera di un disperato Megatron.

Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il sorgere della Terra è in arrivo il 30 dicembre, solo su Netflix.

Transformers War for Cybertron Trilogy e gli altri progetti

Transformers War for Cybertron Trilogy è solo uno dei prossimi progetti basati sul franchise robotico di Hasbro.

Per l’Estate 2022 è previsto il nuovo film live action cinematografico, diretto da Steven Caple Jr. (Creed II), su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur – Il potere della spada).

Su Nickelodeon debutterà in esclusiva una nuova serie animata pianificata in 26 episodi da trenta minuti.

In sviluppo c’è un nuovo film d’animazione.

Sempre su Netflix, infine, arriverà Transformers: BotBots, serie animata di genere commedia in 20 episodi.

