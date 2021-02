La corsa per cercare di accaparrarsi una PS5 nuova continua per quelli appassionati che non sono ancora riusciti ad acquistarne una. Per restare sempre aggiornati sulla disponibilità della console presso i diversi rivenditori è disponibile una funzione chiamata “notifiche drop”: attivandole, quando PS5 sarà di nuovo disponibile presso il rivenditore per cui avete attivato le notifiche verrete avvisati. Naturalmente, starà poi a voi essere abbastanza rapidi da non lasciarvi sfuggire la vostra nuova PS5!

Molti utenti hanno fatto e fanno ancora affidamento su questo sistema di notifiche per restare aggiornati sulle disponibilità nei negozi della nuova console di casa Sony, e fra questi rivenditori fino a un paio di giorni fa rientrava anche MediaWorld. Tuttavia, Sony PlayStation Italia ha informato i giocatori che non è più possibile ricevere aggiornamenti sulle disponibilità in store di PS5 per MediaWorld.

PS5 – perché le notifiche sulle scorte sono state disattivate sul sito di MediaWorld

In Italia, le cosiddette notifiche sui drop sono disponibili presso diversi rivenditori: Amazon, Gamestop, Unieuro ed Euronics, ma fino al 26 febbraio era possibile ricevere notifiche sulla futura disponibilità di PS5 anche tramite il sito web di MediaWorld. Tuttavia, se provate a cercare una PS5 su MediaWorld adesso, il sito vi darà semplicemente un errore 404 -pagina non trovata, senza dare la possibilità di richiedere di essere aggiornati sulla futura disponibilità dell’articolo.

Si tratta però, come vi ho già accennato, non di un disservizio, ma di una scelta ben precisa attuata da Sony PlayStation Italia, come è stato comunicato proprio dal suo profilo su Telegram. La ragione è legata, stando al messaggio, principalmente alla

“cattiva struttura del sito MediaWorld. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Al momento, naturalmente non si sa quando le notifiche sulla disponibilità di PS5 saranno nuovamente attivabili sul sito di MediaWorld.

