Jujutsu Kaisen: ecco quanto mancherebbe alla fine del manga

Nel corso di una recente intervista Gege Akutami, autore del manga del momento Jujutsu Kaisen (Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight nell’edizione italiana del manga a cura di Planet Manga), avrebbe già superato la metà della storia e che il finale potrebbe arrivare tra due anni (2023).

Questo è quanto dichiarato dall’autore in occasione di una intervista con Mando Kobayashi, ma chiaramente le parole sono da prendere con le dovute precauzioni dal momento che nel mondo dei manga c’è una grande linea sottile tra i piani di conclusione e l’effettiva conclusione di una serializzazione.

Solo se i piani andranno in porto la previsione potrà realizzarsi. D’altro canto nulla vieterebbe all’autore di prolungare la storia in corso d’opera, dando fondo a nuove idee.

L’autore in una intervista dello scorso anno, invece, aveva dichiarato che il finale del manga così come le fasi principali della storia erano già decise, ma la narrazione tra i due punti però restava libera poichè non completamente stabilita. Che l’autore successivamente abbia tracciato un piano temporale è sicuramente lecito, ma ora non ci resta che vedere se i piani andranno a concretizzarsi.

Per il momento l’evidenza certa è che Jujutsu Kaisen è l’opera del momento grazie alla serie anime attualmente in corso presso gli studi MAPPA. Il manga, difatti, ha adesso accumulato più di 15 milioni di copie stampate concretizzando i piani di Shueisha di rendere la serializzazione una hit per l’inizio dell’anime (ottobre 2020) raggiungendo le 10 milioni di copie.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 139 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 20 episodi trasmessi.

