Per tutto il fine settimana, Xbox consentirà ai suoi giocatori di accedere gratuitamente a due titoli. Trattasi niente meno che di Diablo III (nella sua edizione Ultimate Evil Edition) e Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix. Il primo non ha bisogno di grandi presentazioni, trattandosi di un gioco famosissimo e di cui proprio in questi giorni si parla per via dell’annuncio della Remaster di nome Diablo II Resurrected.

Il secondo è una scelta bizzarra ma sensata per dare la possibilità di giocare ad un titolo completamente diverso dall’altro. Trattasi di un gioco di go kart in cui si potrà impersonare un personaggio Nickelodeon selezionandolo da una vasta scelta. Insomma, per chi ha voglia di giocare gratuitamente a questi giochi per il fine settimana, sarà libero di farlo.

Xbox e il Game Pass

Xbox Series X sta avendo un inizio generazione leggermente singhiozzante, con una carenza di titoli ed esclusive al lancio. A sopperire a quest’assenza c’è, al momento, quasi solo il Game Pass, che offre comunque una gamma davvero ampia di titoli a cui accedere pagando un irrisorio canone mensile.

L’Xbox Game Pass si sta infatti rivelando una delle strategie più riuscite da parte di Microsoft. In vista del recente lancio di Xbox Series X a novembre 2020, la casa di sviluppo ha ben pensato di far rientrare nella sua offerta EA Play a partire dallo stesso mese Questa scelta ha permesso agli abbonati di accedere a tutti i giochi che già erano disponibili dal DRM Origin e Steam dei titoli Electronic Arts su PC.

EA Play consentiva già su PC di accedere in anteprima a diversi titoli e anche di ottenerne altri a prezzi stracciati. Questo abbonamento aveva già fatto fortuna tra gli utenti PC e riproporlo presso il Game Pass è stata decisamente una mossa vincente.

Recupera la Diablo III Eternal Collection per PlayStation 4!