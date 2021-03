Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 4 marzo, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 4 marzo

Le uscite Marvel del 4 marzo

X-FORCE 11

Autori: Zeb Wells, Carmen Carnero, Gerry Duggan, Phil Noto

Marzo 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Hellions (2020) #6, Cable (2020) #6

• X of Swords, capitolo 11!

• Il crossover mutante di inizio 2021 volge al termine, ma chi vincerà il torneo fra Krakoa e Arakko?

• E come sta andando la missione di Sinistro e dei suoi Hellions su Altromondo?

• Inoltre: riflettori puntati sul giovane Cable e sull’inarrestabile Gorgon!

DAREDEVIL 21

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

4 marzo 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #21

• L’attesa è finita! Daredevil torna a indossare il suo iconico costume rosso per l’inizio di un nuovo, sconvolgente arco narrativo!

• La battaglia di New York si è conclusa, ma la guerra è ben lungi dall’essere vinta!

• Mentre Matt Murdock lotta per appagare il suo senso di giustizia…

• …un suo vecchio nemico di stabilisce a Hell’s Kitchen!

VENOM COLLECTION VOL. 14: BRUTTA GIORNATA AL DAILY BUGLE

Autori: Larry Hama, Tom Lyle,

Ron Lim, Peter David, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Spider-Man: The Venom Agenda (1998) #1, Venom: Finale (1997) #1/3, Amazing Spider-Man Annual (1964) #25/26, Amazing Spider-Man (1963) #388, Spider-Man Special Edition: The Trial of Venom (1992) #1, Spectacular Spider-Man Annual (1979) #12, Web of SpiderMan Annual (1985) #8

• Finisce con il botto la nuova edizione delle storie del V-Man degli anni 90!

• L’ultima miniserie e uno speciale con ospite Spider-Man!

• Una selezione di storie brevi, compresa quella che narra l’origine di Venom!

• Inoltre, un inedito del 1992 scritto da Peter David: Il processo a Venom!

Spider-Man di John Byrne Marvel Omnibus

Autori: Chris Claremont, John Byrne, Howard Mackie, Roger Stern, AA.VV.

Data di uscita: 04 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1264

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #53/55, #59/70, #75, Amazing Spider-Man (1963) #189/190, # 206, Amazing Spider-Man Annual (1964) #13, Spectacular Spider-Man (1976) #58, Spider-Man: Chapter One (1998) #0/12, Amazing Spider-Man (1999) #1/18, Marvel Authentix: Amazing

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero / Colori

ISBN: 9788891279699

95,00 €

• Una collezione colossale di tutte le storie del Ragno disegnate dal grande artista di Fantastic Four e Uncanny X-Men!

• Rivivete con noi le leggendarie alleanze di Spider-Man degli anni 70!

• Inoltre, Capitolo primo, la rilettura delle origini del Tessiragnatele scritta e disegnata da John Byrne!

• Una cornucopia di extra mai visti prima in Italia, compresa una storia in bianco e nero!

Le uscite Panini Comics del 4 marzo

RAT-MAN GIGANTE 85

Autore: Leo Ortolani

4 marzo 2021 • 20×27,5, S.,

80 pp., b/n • Euro 3,50

La fine. Dobbiamo prepararci alla fine di Rat-Man. Leo Ortolani ci spiega come si è preparato lui: e venne il giorno in cui tornò a fare il geologo. La riproposizione del centesimo numero di Rat-Man in un albo extralarge tutto, ma proprio tutto fumetto!

