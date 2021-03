Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 4 marzo 2021, direttamente dal sito Panini.

DMZ VOL. 1: SUL POSTO

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli

Marzo 2021 • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: DMZ #1/5

• Anni dopo l’inizio della moderna guerra civile, l’America è ancora dilaniata! • Il giovane fotografo Matty Roth viene catapultato nella peggior zona di guerra… l’isola di Manhattan! • Inizia così un viaggio allucinante in un’area demilitarizzata e abbandonata dalle istituzioni, dove nessun giornalista mette piede da anni. • Torna in una nuova edizione il capolavoro di Brian Wood e Riccardo Burchielli che diverrà presto una serie TV con Rosario Dawson!

SUPERMAN 17

Autori: Robert Venditti, Jeff Parker, Michael Moreci, Scott Hepburn, AA.VV.

4 marzo 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman: Man of Tomorrow #9/10, #12

• Un pericoloso esperimento: Superman contro Brainiac!

• Un ritorno (non troppo) sgradito: Lobo!

• Uno spettacolo con lieto fine, ma non per Mongul!

• Un giorno di ferie per Superman!