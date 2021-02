Elden Ring è uno dei titoli in assoluto più attesi di questo anno. Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, ha affermato che ne sentiremo parlare entro la fine di marzo 2021. Quanto è emerso dall’after-show dello State of Play è che “Alcune fonti mi hanno confermato del fatto che sapremo qualcosa di Elden Ring entro la fine di marzo.” Jeff Grub è stato spesso considerato un insider affidabile. Al momento non è chiaro come mai il gioco stia richiedendo così tanto tempo, ma è probabile si tratti per via del COVID-19.

Sempre stando a Grubb, dovremmo finalmente vedere un nuovo trailer di Elden Ring, nonché conoscere ulteriori dettagli sul tipo di gameplay e magari sull’ambientazione. Vi ricordiamo che il gioco è in sviluppo con la collaborazione di George R. R. Martin, già famoso per la sua saga letteraria de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco“.

Speriamo realmente che questa sia la volta buona dopo mesi di dicerie e di annunci mai fatti dopo che erano trapelati in rete. Grubb, del resto, ha affermato che il tutto potrebbe slittare ad aprile proprio per via della pandemia.

Elden Ring – le voci di corridoio degli ultimi mesi

Già negli scorsi mesi avevamo parlato di Elden Ring e della carenza di novità sullo sviluppo.

Si sa davvero molto poco su Elden Ring. L’unico trailer presentato alla stampa mostra immagini criptiche di oscurità e di guerrieri, ma senza un collante che ci dia un’idea precisa di cosa sarà esattamente. È logico aspettarsi che sarà sulla falsa riga dei precedenti titoli FromSoftware, e che sarà più vicino a giochi come Dark Souls, piuttosto che alle meccaniche di tempismo e di parata di Sekiro.

Elden Ring potrebbe realisticamente arrivare entro il 2021 e ci si aspetta possa essere cross-platform, ovvero uscire sia per PS4 e Xbox One, che per PS5 e Xbox Series X, oltre che ovviamente per PC.

