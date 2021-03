Scopriamo tutte le novità e le chiusure Image Comics di maggio 2021 grazie alle uscite ufficiali previste proprio per il quinto mese del nuovo anno nelle fumetterie e librerie americane rese note ormai già da qualche giorno dall’editore.

Le novità e le chiusure Image di maggio 2021 – le novità

Sono 6 le nuove serie in partenza targate Image a maggio, scopriamole insieme!

THE GOOD ASIAN #1 (of 9) di PORNSAK PICHETSHOTE & ALEXANDRE TEFENKGI

Si tratta di una miniserie noir ambientata nella Chinatown del 1936 con protagonista un detective cino-americano di nome Edison Hark sulle tracce di un serial killer.

TIME BEFORE TIME #1 di DECLAN SHALVEY, RORY McCONVILLE, JOE PALMER & CHRIS O’HALLORAN

Esordio alla scrittura per il disegnatore Declan Shalvey per una serie regolare ambientata nel 2140. In questo futuro l’organizzazione criminale nota come Syndicate è in grado di riportarvi indietro nel tempo al giusto prezzo per poter cambiare la vostra vita.

Tatsuo e Oscar decidono di rubare una di queste macchine del tempo e cambiare non solo le loro vite ma quelle di tutti.

AQUARIUS: THE BOOK OF MER #1 di AFUA RICHARDSON

Afua Richardson (Lovecraft Country) rilegge il mito delle sirene nella Harlem del 1983.

MADE IN KOREA #1 (of 6) di JEREMY HOLT & GEORGE SCHALL

Jesse è la prima intelligenza artificiale la mondo che scopre che crescere significa pensare fuori dagli schemi della logica.

NORTH FORCE #0 di ERIK LARSEN

Dopo anni, Erik Larsen lancia una nuova serie spin-off del suo mitico Savage Dragon. North Force è il gruppo di eroi canadesi che cerca di reclutare nelle proprie fila Malcom Dragon!

Da segnalare infine il lancio dello Spawn Universe con 4 nuove serie – trovate i dettagli QUI.

Le novità e le chiusure Image Comics di maggio 2021 – le chiusure

Fra le chiusure previste fra le novità e le chiusure Image Comics di maggio 2021 c’è da segnalare la fine di Nomen Omen, la serie degli italiani MARCO B. BUCCI e JACOPO CAMAGNI che si conclude con il #15.

E della miniserie RAIN LIKE HAMMERS di BRANDON GRAHAM con il #5.

Acquistate Seven to Eternity Volume 1 – Il Dio dei Sussurri cliccando QUI