Volete provare con mano Dying Light su PC ? Siete fortunati! Per tutto quanto il fine settimana potrete provarlo gratuitamente su Steam. E non è tutto: il gioco di Techland è anche in sconto nel caso siate interessati a comprarlo dopo averlo provato gratuitamente. La promozione terminerà l’8 marzo mentre la prova gratuita tra 2 giorni, ovvero lunedì 1° marzo.

Le edizioni in sconto di Dying Light, su Steam, sono molteplici. Il gioco base è a soli 10,19€ invece di 29,99€, mentre invece la Enhanced Edition è a 14,99€ invece di 49,99€. All’interno di quest’ultima è compresa il gioco base, il Survivor Pass e tutta una serie di bundle per migliorare le nostre chance di sopravvivenza. Abbiamo poi la Ultimate Collection, che da 117,81€ scende alla metà, ovvero 58,64€! Al suo interno ci sono ancora più bundle e oggetti che migliorano l’esperienza di gioco.

Volendo invece comprare le espansioni e i bundle separatamente ci sono comunque degli sconti, ma ovviamente la soluzione più conveniente è prenderli nelle offerte già comprensive di tutto.

Curiosamente, Steam mette anche a disposizione un ulteriore bundle Dying Light / Left 4 Dead 2 che comprende i due giochi più alcune armi in comune tra i due, in una sorta di crossover. Approfitterete dell’offerta per provarlo oppure conoscete già il gioco?

Dying Light – il gioco hit del 2015

Sono passati ormai ben sei anni dalla prima iterazione di Dying Light, di cui sappiamo tra l’altro esistenza di un sequel ancora senza data d’uscita. Il gioco è stato sviluppato da Techland e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment e mette i giocatori nel mezzo di un apocalisse zombie. Il nostro obiettivo sarà ovviamente quello di riuscire a sopravvivere e resistere alle orde nelle maniere più fantasiose ed efficaci possibile. Il gioco, come ci si può aspettare, dà il meglio di sé in cooperativa.

Voi cosa ne pensate di Dying Light? Lo proverete su Steam?

Preferite giocare su console? Allora comprate subito Dying Light The Following Enhanced Edition per Playstation 4