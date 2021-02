Boom! Studios ha pubblicato un nuovo trailer per BRZRKR #1, il primo numero della serie limitata di 12 numeri di Keanu Reeves e quello che l’editore chiama “l’esordio di un fumetto originale più venduto in quasi 30 anni“. BRZRKR ha infatti già venduto oltre 600.000 copie!

Keanu Reeves è autore di BRZRKR insieme a Matt Kindt e la serie è illustrata dall’artista Ron Garney, dal colorista Bill Crabtree e dal letterista Clem Robins.

Boom! Studios ha informato i rivenditori che l’attesissima serie di 12 numeri co-creata da Keanu Reeves BRZRKR è stata posticipata di quattro mesi.

L’editore attribuisce il ritardo alla decisione di cambiare artisti rispetto all’annunciato Alessandro Vitti, che è stato sostituito dall’artista di lunga data di Marvel e DC Ron Garney:

“Per facilitare il cambiamento e mantenere i suoi elevati standard di produzione, Boom! ha annunciato che la data di uscita in negozio per il numero 1 ora è il 17 febbraio 2021 . Il numero 2 uscirà a marzo, seguito dal numero 3 a maggio , secondo il programma di pubblicazione di sei settimane del titolo “.

BZRKR # 1 (di 12) avrebbe dovuto fare il suo debutto il 7 ottobre. Ecco la descrizione ufficiale di BRZRKR di Boom!

“L’uomo conosciuto solo come B è mezzo mortale e mezzo dio, maledetto e costretto alla violenza… anche a costo del sacrificio della sua sanità mentale. Ma dopo aver vagato per il mondo per secoli, Berzerker potrebbe aver finalmente trovato un rifugio, lavorando per il governo degli Stati Uniti per combattere battaglie troppo violente e troppo pericolose per chiunque altro.

In cambio, a Berzerker verrà concessa l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue… e come porvi fine“.