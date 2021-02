Oblivion Song - si conclude la serie di Kirkman & De Felici

Skybound Entertaiment e Image Comics hanno annunciato che Oblivion Song, serie di fantascienza scritta da Robert Kirkman e disegnata dall’italiano Lorenzo De Felici e colori dell’italiana Annalisa Leoni, si concluderà con l’albo #36.

La serie è edita in Italia da saldaPress che ha pubblicato i primi 4 volumi.

Guardate la nostra video intervista a Lorenzo De Felici

Oblivion Song, la conclusione

L’annuncio riguardante la conclusione di Oblivion Song è stato dato dallo stesso Robert Kirkman nella pagine della posta del #30 uscito questa settimana negli Stati Uniti.

Kirkman ha spiegato che la serie è stata inizialmente pensata come strutturata in archi narrativi da 12 numeri l’uno come testimoniato dai salti temporali fra il #12 e il #13 e fra il #24 e il #25.

Quindi nessuna conclusione dettata da scarse vendite o altri motivi ma semplice la naturale conclusione della storia così come è stata originariamente pensata.

Il #31 è previsto negli USA il prossimo giugno, il #36, al netto di ritardi, sarà invece nelle fumetterie americane a novembre. La serie si comporrà quindi in totale di 6 volumi.

Ricordiamo che è in sviluppo presso Universal Pictures un film basato su Oblivion Song.

Oblivion Song, la trama

Oblivion Song è ambientata in un mondo apocalittico.

Eccovi la sinossi

Dieci anni fa, all’improvviso, 300.000 abitanti di Philadelphia sono scomparsi, misteriosamente trasportati nella dimensione battezzata dagli scienziati col nome di Oblivion. Dopo numerosi tentativi di recuperare i dispersi, il governo ha infine deciso di sospendere le ricerche. Nathan Cole, invece, ogni giorno rischia la propria vita per cercare di riportare a casa chi ancora vive nell’inferno apocalittico di Oblivion. E se, invece, Nathan cercasse qualcos’altro? Ma, soprattutto, perché non riesce a resistere al richiamo del canto di Oblivion?

In questo contesto facciamo la conoscenza del protagonista Nathan Cole, punto di vista unico della narrazione, il quale compie le sue scorribande ad Oblivion pur mal equipaggiato e senza supporto del governo in cerca di superstiti ma soprattutto in cerca di un particolare superstite…

