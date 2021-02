Tom Holland è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe come Spider-Man in Captain America: Civil War del 2016. Ha continuato poi con Spider-Man: Homecoming nel 2017, Avengers: Infinity War nel 2018, Avengers: Endgame nel 2019 e Spider-Man: Far From Home nello stesso anno. Nello stesso periodo dal 2016, Holland ha anche recitato in Chaos Walking, Cherry, Uncharted, Onward, Dolittle, Spie sotto copertura e Le strade del male. In altre parole, l’attore 24enne è stato davvero molto impegnato. Molto, molto impegnato. Dopo il suo lavoro su Spider-Man: No Way Home, che uscirà a dicembre e la cui produzione dovrebbe concludersi all’inizio di quest’anno, Holland si sta prendendo una pausa dalla recitazione e un po’ di tempo per se stesso.

Spider-Man: No Way Home – Tom Holland si prende una pausa dalla recitazione

Quando gli è stato chiesto quali sono i suoi piani dopo aver concluso Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha dichiarato a USA Today:

“Mi prenderò una pausa e viaggerò per il mondo. È la prima volta da quando ho firmato per Spider-Man: Homecoming che non ho un contratto con qualcuno. Potrei andare a sciare perché è qualcosa che non ho potuto fare perché è ovviamente uno sport pericoloso. Sono stato molto attento nel corso degli anni, motivo per cui ora sono ossessionato dal golf perché è l’unico sport che posso praticare senza infortunarmi“.

Anche se Holland non vede l’ora di prendersi una pausa, ammette anche che vorrebbe continuare a interpretare Spider-Man:

“Sono molto fortunato di sembrare giovane e di poter continuare a interpretare questo lanciatore di ragnatele di 17 anni, e lo farò per tutto il tempo che mi vorranno. Se vogliono che realizzi 10 film di Spider-Man, fareste meglio a credere che ci sarò. Ma Cherry è stato il nostro grande salto. Sono davvero interessato a vedere le porte che si apriranno e quelle che si chiuderanno“.

Il futuro cinematografico di Spider-Man rimane poco chiaro, per ora. Spider-Man: No Way Home è l’ultimo film di Spider-Man che Sony e Marvel Studios hanno deciso di realizzare congiuntamente, per via del fatto che il loro accordo è in scadenza. Resta da vedere se continueranno o meno a lavorare insieme oltre a questo film o se Sony deciderà di realizzare i propri film indipendentemente dal Marvel Cinematic Universe e dai Marvel Studios.

Spider-Man: No Way Out uscirà nelle sale il 17 dicembre 2021.

