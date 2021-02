Tasha Huo, showrunner e produttrice esecutiva della prossima serie animata su Tomb Raider per Netflix, sta scrivendo la sceneggiatura per l’adattamento di Red Sonja.

A confermare la notizia The Hollywood Reporter. Millennium pre-venderà il film all’EFM della prossima settimana.

Il progetto, che sarà diretto da Jill Soloway, sarà presentato la prossima settimana all’European Film Market per le pre-vendite, mentre la partenza del casting sarà immediata.

La pellicola sarà prodotta da Mark Canton (300, Power) e Courtney Solomon (After) assieme a Christa Campbell e Lati Grobman attraverso la società Campbell Grobman Films e la collaborazione di Andrea Sperling, mentre per Millennium a rivestire i ruoli di produttori saranno Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, Les Weldon, Joe Gatta e Tanner Mobley.

Soloway ha dichiarato:

Amo Red Sonja da sempre, ed è un onore dare una mano a guidare la sua storia e cominciare questo viaggio cinematografico. Non potrebbe esserci un momento migliore per i modi in cui Red Sonja brandisce il potere e la sua connessione con la natura e il nostro pianeta. È un’antica eroina con una vocazione epica, e trasporla sullo schermo è un sogno divenuto realtà per me, in quanto cineasta. Non vedo l’ora di collaborare con Tasha alla sua visione.