Il regista Neil Blomkamp si è rivolto ai social media per confermare che il sequel del suo film d’azione fantascientifico del 2009 District 9 è in fase di sviluppo e si intitolerà District 10.

District 9 – gli aggiornamenti di Neill Blomkamp sul sequel District 10

In un tweet, Blomkamp ha informato i fan che

“la sceneggiatura di District 10 è stata scritta anche da @sharlto @territatchell e da me. Sta arrivando…“.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming… — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) February 26, 2021

Le due persone a cui fa riferimento Blomkamp non sono altro che la star di District 9 Sharlto Copley e la moglie e collaboratrice del regista, Terri Tatchell, che, stando al twee di Blomkamp, starebbe anche collaborando con lui alla scrittura della sceneggiatura del sequel di District 9. Questo è un grande passo avanti, poiché District 10, e in realtà tutti i progetti cinematografici di Blomkamp. sono sembrati rimanere nel limbo, negli ultimi anni:

District 9 è una potente combinazione di un’allegoria fantascientifica sull’ingiustizia razziale (in particolare per quanto riguarda il Sud Africa, la patria di Blomkamp colpevole di quell’orrore che fu l’apartheid) e una brillante vetrina degli effetti visivi foto-realistici di Blomkamp. È stato il concept originale del cortometraggio del 2006 per District 9 (“Alive In Joburg”) che ha fatto notare Blomkamp a Hollywood: il regista del Signore degli Anelli Peter Jackson ha cercato di mettere Blomkamp al timone del suo previsto adattamento cinematografico del videogioco di Halo, ma nessuno avrebbe finanziato un film direto da un regista su cui non si avevano garanzie come Blomkamp. Così, il regista ha utilizzato i progetti di pre-produzione e gli oggetti di scena per Halo per realizzare il suo District 9.

Come sanno gli spettatori, District 9 aveva bisogno di un sequel, se non di un’intera espansione dell’universo del franchise. Il film originale si conclude con il personaggio interpretato da Sharlto Copley, Wikus van de Merwe, che viene trasformato da umano in uno degli alieni che sono stati confinati nei bassifondi del Sud Africa.

Nel frattempo, Christopher, il padre alieno che Wikus ha aiutato a fuggire dalla Terra, ha ancora l’onere di tornare e liberare il resto del suo popolo – e forse dichiarare guerra all’umanità per la sua selvaggia crudeltà. I restanti alieni sono stati trasferiti in un nuovo campo sicuro, chiamato per l’appunto Distretto 10.

Gran parte della metafora sociale esplorata in District 9 è da allora esplosa nel mainstream culturale. Il solo 2020 ha visto problemi di razzismo, disparità fra i sessi e di ricchezza e preoccupazioni sanitarie legate a fattori socioeconomici divenuti tutti argomenti di discussione cruciali nel mezzo di una pandemia e di disordini civili.

In questo senso, il mondo ha praticamente scritto District 10 per Blomkamp. Una nuova nuova malattia che inizia all’interno della comunità di Prawn; una brutale uccisione di un alieno da parte dei soldati che scatena una reazione molto violenta…

District 10 è in fase di produzione, ma al momento non si sa ancora quando verrà pubblicato. Blomkamp è inoltre alla ricerca di un distributore per il suo nuovo film horror di fantascienza, Demonic (o Unlocked).

