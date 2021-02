The Twilight Zone è giunto alla sua naturale conclusione dopo due stagioni. La serie antologica era basata sul programma originale del 1959 creato da Rod Serling ed è stata sviluppata da Simon Kinberg e Marco Ramirez insieme a John Peele, che è stato il narratore dell’antologia: il reboot consiste in un totale di 20 episodi che spesso si concentrano sull’analisi dei problemi della società per poi inserire all’interno della narrazioni elementi sovrannaturali.

The Twilight Zone si conclude, ma le voci dicevano fosse stata cancellata

Julie McNamara, responsabile della programmazione di Paramount +, ha elogiato il reboot in una dichiarazione, osservando che lo stesso stesse riuscendo a portare avanti l’eredità dell’originale, pur continuando a fornire temi stimolanti e di attualità per il pubblico.

Il reboot, che ha visto anche la presenza di di Kumail Nanjiani e Steven Yeun, tra molti altri, ha avuto un inizio difficile. Nella sua prima stagione, la serie è stata criticata per non essere riuscita a trovare il giusto equilibrio tra la sua attualità e gli elementi fantascientifici inquietanti che gli spettatori si aspettavano dal revival di The Twilight Zone.

Ma tornando per la sua seconda stagione, ila qualità del reboot è nettamente migliorata. Alcuni episodi hanno corretto alcuni dei precedenti passi falsi dell’antologia e hanno mostrato il potenziale per una interessante terza stagione.

Come sapete, le voci di corridoio non sempre sono affidabili, ma avevano iniziato a circolare in rete notizie che riguardavano la cancellazione di The Twilight Zone. Ma ciò, semplicemente, non è vero. La serie infatti non è stata cancellata.

Il produttore dello show ha rilasciato una dichiarazione che chiarisce che la serie è finita alle loro condizioni e non è stata cancellata prematuramente:

“Dopo 20 episodi unici, abbiamo raccontato le storie che volevamo raccontare e CBS All Access è stata gentile nel comprendere la nostra decisione. È stato un onore e un privilegio portare al pubblico una rivisitazione moderna dell’iconica creazione di Rod Serling“.

