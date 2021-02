Viviamo letteralmente in un mondo di Pokémon! Da quando sono comparsi per la prima volta degli anni ’90, i Pokémon hanno acchiappato il cuore di numerosi bambini, ormai cresciuti e che ora hanno figli propri.

Perché quindi non trasmettere questa passione alle future generazioni? Perché non assicurarsi che i propri figli diventino dei Master di Pokémon come la loro mamma e il loro papà?

La Pokémon Company sembra abbia pensato lo stesso. Ecco allora che nasce la loro nuova linea di abbigliamento, la Monpoké, pensato proprio a questo scopo!

Pokémon – la linea di abbigliamento Monpoké

La Monpoké è una linea di abbigliamento e accessori fondata nel 2019 che si rivolge ai nuovi genitori e soprattutto ai bambini piccoli.

La più recente linea di vestiti sarà lanciata il 15 marzo e comprenderà la stagione primaverile ed estiva per il 2021. Per questo non può assolutamente mancare l’abbigliamento idoneo per la pioggia e comodi berretti per i bambini.

I disegni sono principalmente senza sesso e sono destinati a bambini di età compresa tra uno e tre anni, con un sacco di accessori e strumenti, come ombrelli venduti per garantire che il bambino abbia un aspetto elegante dalla punta ai piedi.

I prodotti venduti sono davvero adorabili e pucciosi, dai piccoli sandali in stile Pokémon Crocs ai morbidi zainetti Pikachu da portare in giro. Di certo sarete la famiglia più carina del quartiere!

Alcuni prodotti non arriveranno sugli scaffali fino ad aprile o maggio di quest’anno, ma ci sono già un sacco di prodotti carini per soddisfare le esigenze della vostra famiglia. Senza contare poi la collaborazione di aziende di abbigliamento come la Takihyo.

Insomma, non ci sono più scuse per comprare al proprio bambino un abbigliamento idoneo a qualsiasi allenatore di Pokémon!

Tutti i prodotti d’abbigliamento possono essere comprati sul sito della Monpoké!

