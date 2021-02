Durante il Comic-Con di San Paolo, in Brasile, la DC Comics aveva annunciato il lancio di una nuova serie incentrata sul personaggio di Swamp Thing, che avrebbe debuttato a marzo 2021.

Ora il momento del lancio è finalmente giunto e la DC Comics ha pubblicato le prime immagini in anteprima della serie!

Swamp Thing – tutti i dettagli sulla nuova serie DC

Il fumetto, realizzato dal team creativo composto da Ram V (Justice League Dark, These Savage Shores) e Mike Perkins, con l’ausilio ai colori di Mike Spicer e al lettering di Aditya Bidikar, è una della serie che comporrà il nuovo lancio di Infinite Frontier della DC.

Infinite Frontier è un rilancio dei fumetti della DC, che prenderà il via il 2 marzo. Il rilancio include sia titoli in corso che nuovi, tra cui The Swamp Thing e Crime Syndicate. Il personaggio di Swamp Thing è anche apparso in precedenza nella serie Future State, in cui ha giocato un ruolo molto importante nel futuro della DC.

Questa nuova serie si concentrerà su Levi Kamei, il nuovo Swamp Thing (il mostro originale era Alec Holland).

Il fumetto quindi segna il debutto di Kamei ma non solo: secondo lo scrittore della serie Ram V è anche la prima volta che un personaggio indiano è protagonista di una serie DC.

Possiamo gettare una prima occhiata a questo personaggio nella copertina e la variant. Per quanto riguarda l’anteprima in sé la DC, invece di concentrarsi sul protagonista, ha fornito un breve assaggio del nuovo cattivo che Levi dovrà affrontare nel contesto di un’indagine forense in stile CSI.

Questa la cover:

E questa la variant:

Questo invece un primo assaggio del fumetto:

Mettere Swamp Thing contro un nemico del deserto è una nuova svolta che dovrebbe rivelarsi molto interessante e impegnativa per il mostro della palude.

Swamp Thing ha la capacità di manipolare le piante ma, naturalmente, nel deserto queste sono meno numerose che in altre aree. La sua capacità di usare alcuni dei suoi poteri sarà influenzata da un paesaggio desertico?

La DC Comics lancerà il nuovo The Swamp Thing 1 di Ram V, Mike Perkins, Mike Spicer il 2 marzo 2021 e sarà il primo di una serie di 10 numeri.

