Superman godrà di un reboot cinematografico, stando a quando raccolto in esclusiva dalla testata specializzata Deadline.

Il nuovo inizio cinematografico dell’Uomo d’Acciaio verrà scritto da Ta-Nehisi Coates per Warner Bros. e DC Films e sarà prodotto da J.J. Abrams (Alias, Mission Impossibile III, Star Wars – Episodio VII – Il Risveglio della Forza) con la sua compagnia Bad Robot Productions.

Hannah Minghella (Il talento di Mr. Ripley) sarà la produttrice.

Al momento non sono trapelati dettagli sulla trama o sul cast, ma a quanto pare Henry Cavill non vede l’ora di indossare di nuovo il mantello, dopo i precedenti film con Zack Snyder — L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman Dawn of Justice e Justice League.

Coates è noto per aver scritto le serie a fumetti Black Panther e Capitan America per Marvel Comics e ha ricevuto uno speciale ringraziamento nei credits dei film Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Panther.

Aspettando il reboot di Superman

In attesa di questo nuovo progetto, gli appassionati delle vicende dell’Uomo d’Acciaio potranno ingannare l’attesa con la nuova serie tv Superman & Lois e con Zack Snyder’s Justice League.

Nella serie tv Clark e Lois, interpretati da Tyler Hoechlin e da Elizabeth Tulloch (gli stessi visti nella serie Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite), si troveranno ad affrontare non solo classici villain, ma anche la sfida di essere genitori che lavorano nella società di oggi.

La serie ha debuttato sul network americano The CW nei giorni scorsi; qui la nostra recensione del primo episodio.

Nel film di Zack Snyder Bruce Wayne (Ben Affleck) unirà le forze con Diana Prince (Gal Gadot) al fine di reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche: salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Sarà disponibile dal 18 Marzo in digitale anche in Italia.

Recuperiamo i film precedenti in 5 Blu-ray