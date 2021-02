Le uscite manga J-POP del 3 Marzo 2021 vedono i debutti di Neun di Tsutomu Takahashi, di Rent-A-Girlfriend di Reiji Miyajma e della miniserie Shin Violence Jack di Go Nagai.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 3 Marzo 2021, qui le ultime novità annunciate sul catalogo Direct.

Le uscite manga J-POP del 3 Marzo 2021

Neun 1

Di Tsutomu Takahashi

€ 7,50

Germania nazista, 1940: il Reichsführer delle SS Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler, sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una missione segreta: i frutti di un esperimento genetico che coinvolge il Führer devono essere eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Tra gli obiettivi da eliminare c’è Neun, il nono bambino a portare in sé il DNA proibito di Hitler…ma il suo guardiano, Theo Becker, è pronto a mettere a ferro e fuoco il Reich pur di mantenere in vita il suo protetto!

Dalla raffinata mente di Tsutomu Takahashi (Jiraishin, Detonation Island, Sidooh).

Rent a Girlfriend 1

Di Reiji Miyajima

€ 5,90

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura!

Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci.

Sarà davvero oro quello che luccica o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile?

Shin Violence Jack Box vol. 1-2 – Go Nagai Ultimate Edition

Di Go Nagai

€ 23,80

La saga del possente Jack, anti-eroe di un mondo sopravvissuto a stento alla catastrofe, continua in questa miniserie inedita, nella quale il maestro Nagai sfoggia alcune delle sue tavole più spettacolari.

Nelle isole antistanti l’ormai distrutto Kanto, gli abitanti sono alla mercé di un gruppo di spietati pirati…ma Violence Jack è tornato, più cattivo che mai, e il sangue inizierà a scorrere dalle gole dei carnefici, anziché da quelle delle vittime!

Horimiya 15

Di Hero, Daisuke Hagiwara

€ 5,90

Una frizzante romantic comedy scolastica, per chi ha amato Toradora!

Dopo una bizzarra serie di problemi, Yuki stringe velocemente amicizia con il misterioso insegnante di fisica, il professor Nakamine.

Ma ci sono due persone che non possono fare a meno di sentirsi turbate dal loro improvviso legame: Toru e…Uh?

Il professor Yasuda?! (Ah! Ah! Ah!). Arriva poi il fatidico giorni di San Valentino: ma cosa può fare una povera ragazza per sorprendere un fidanzato che viene da una famiglia di pasticceri provetti!?

World’s End Harem 11

Di Link e Kotaro Shono

€ 6,50

Un thriller ad alto tasso erotico ambientato nel futuro! ANIME NEL 2021!

Per lo sviluppo del vaccino, Reito deve scegliere una o più ragazze con cui passare una notte, così le incontra a una a una.

L’ultima, che continuava ad evitarlo, è Elisa. In questo volume scopriremo il suo passato e l’importante segreto che cela… La fine del mondo non è mai stata così sexy!

Super HxEros 5

Di Ryouma Kitada

€ 6,50

Kirara e Shiko bevono per sbaglio un campione dell’H Energy Drink. Sotto il suo effetto eccitante, finiscono per sfidarsi a chi riesce a far accumulare più energia H a Retto!

In questo volume troverete anche un capitolo speciale a cura del maestro Saki Hasemi di “To Love-Ru”!

Acquista Neun Vol. 1