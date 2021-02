Le novità anime su Amazon Prime Video a Marzo 2021 comprendono le “prime stagioni” delle serie Mazinger Edition Z, Conan il Ragazzo del Futuro (che uscirà anche in home video e su VVVVID) ed Eureka Seven.

Di seguito tutte le novità anime su Amazon Prime Video a Marzo 2021, qui le ultime serie inserite.

Mazinger Edition Z – la prima stagione

dal 15 Marzo

Rilettura in chiave ultramoderna del mito dell’animazione robotica, realizzata dal geniale Yasuhiro Imagawa per omaggiare l’intera produzione artistica del maestro Go Nagai.

Koji, Sayaka, Shiro e Boss sfidano le armate di mostri meccanici comandate dal Dottor Hell e dai suoi fedelissimi barone Ashura e conte Blocken.

Mazinger Z si rivelerà un dio o un demone?