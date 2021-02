Amazon Prime Video: vediamo insieme le uscite di Marzo 2021 sulla piattaforma!

Amazon Prime Video: le uscite di Marzo 2021 – le serie tv

26 MARZO – INVINCIBLE

Dal 26 marzo in esclusiva su Prime Video i primi tre episodi e a seguire un episodio a settimana

Invincible è una serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, e racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta.

Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Nel voice cast di Invincible troviamo anche Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e altri ancora.

I primi tre episodi da un’ora ciascuno della prima stagione debutteranno venerdì 26 marzo, a seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana, sino ad un adrenalinico finale di stagione il 30 aprile. Disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata.

26 MARZO – LA TEMPLANZA

La Templanza è un drama romantico basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas (The Time in Between, Las Hijas del Capitán) ambientato alla fine del XIX secolo.

Raccontala storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto, una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni.

La Templanza porterà gli spettatori nelle tumultuose comunità di minatori messicani del 1800 passando attraverso i salotti più esclusivi dell’alta società londinese fino ad arrivare alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano le più importanti cantine.

La serie spagnola in 10 episodi vede protagonisti Leonor Watling e Rafael Novoa, insieme a un cast di più di 130 attori tra cui si annoverano Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid e Raúl Briones. Disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata.

Amazon Prime Video: le uscite di Marzo 2021 – i film

5 MARZO – IL PRINCIPE CERCA FIGLIO

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato. Il film è diretto da Craig Brewer su una sceneggiatura di Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield. Il principe cerca figlio è basato sui personaggi creati da Eddie Murphy.

Nel cast Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, con Wesley Snipes e James Earl Jones. A cui si uniscono John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha e Bella Murphy. Disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata.

10 MARZO – THE RENTAL

Due coppie in una vacanza sulle rive dell’oceano iniziano a sospettare che il padrone della casa apparentemente perfetta che hanno affittato li stia spiando.

Ma non ci vuole molto per trasformare quello che doveva essere un festivo weekend fuori porta in qualcosa di molto più sinistro, con lo svelarsi di segreti che erano da tempo celati e che ora fanno sì che i quattro amici di vecchia data si vedano sotto una luce completamente diversa.

Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White, e Sheila Vand sono protagonisti di questo thriller inquietante e sofisticato debutto alla regia di Dave Franco. Disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata.

11 MARZO – BASTARDI A MANO ARMATA

Michele vive in uno chalet tra le montagne con la moglie Damiana e la figliastra Fiore, un’adolescente con cui ha una relazione piuttosto complicata. Una notte, Sergio irrompe nella loro abitazione prendendoli in ostaggio. Si trova lì per una missione particolare: deve recuperare per conto di Caligola il prezioso bottino di un furto di tempo prima.

Nel cast Marco Bocci, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Amanda Campana e Maria Fernanda Campano. Con la regia di Gabriele Albanesi, il film è prodotto da Santo Versace, Gianluca Curti, Minerva Pictures con Rai Cinema in collaborazione con Amazon Prime Video.

15 MARZO – QUELLO CHE TU NON VEDI

Adam (Charlie Plummer, Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente a Venezia 74° per Lean on Pete) è un adolescente brillante ma introverso, con il sogno nel cassetto di diventare chef.

Adam soffre di allucinazioni visive e vive circondato da amici immaginari che si presentano nei momenti meno opportuni.

Espulso a metà del suo ultimo anno di liceo a causa di un incidente durante la lezione di chimica, si trasferisce in una scuola privata per finire l’anno. Adam ha poche speranze di riuscire ad adattarsi e vorrebbe solo mantenere il segreto sulle sue continue visioni fino a quando non prenderà il diploma e potrà iscriversi all’università di cucina. Ma quando incontra Maya (Taylor Russell, Escape Room), schietta e tremendamente intelligente, scatta un’intesa istantanea alla quale non potrà resistere.

Man mano che la loro storia d’amore diventa più importante, lei lo spinge ad aprire il suo cuore e a non chiudersi nella sua condizione. Grazie all’amore e al sostegno sia della sua ragazza che della famiglia, Adam lotta per la prima volta per uscire dal tunnel e per fronteggiare le sfide che lo attendono.

Il film è diretto da Thor Freudenthal con Charlie Plummer, Andy Garcia, Taylor Russell. Disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata.

18 MARZO – L’AMICO DEL CUORE

L’amico del cuore (Our Friend) racconta la straordinaria storia vera della famiglia Teague – il giornalista Matt (Casey Affleck), la sua vivace moglie Nicole (Dakota Johnson) e le loro due figlie piccole – e di come le loro vite siano sconvolte dalla straziante diagnosi di cancro terminale di Nicole. Mentre le responsabilità di Matt come capofamiglia e genitore diventano sempre più pressanti, il migliore amico della coppia Dane Faucheux (Jason Segel) si offre di dare una mano.

La decisione di Dane di mettere la sua vita in pausa per aiutare i suoi amici si rivelerà una scelta più grande e profonda di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata.

Amazon Prime Video: le uscite di Marzo 2021 – il catalogo

NUOVI FILM IN ARRIVO

Men in Black II | 1 marzo

I see you |1 marzo

Searching |1 marzo

The Equalizer – Il vendicatore|1 marzo

The Equalizer 2 – Senza Perdono | 1 marzo

La guerra dei mondi |1 marzo

The Truman Show |1 marzo

Mean Girls |1 marzo

I Puffi 2 | 1 marzo

Chiamami col tuo nome | 1 marzo

Come farsi lasciare in 10 giorni | 1 marzo

Dark Crimes | 8 marzo

The Divergent Series: Allegiant | 9 marzo

Tutta un’altra vita | 12 marzo

Gli Indifferenti | 13 marzo

Mister Link | 17 marzo

La verità è che non gli piaci abbastanza | 18 marzo

The Divergent Series: Insurgent | 19 marzo

The Queen of Spain | 22 marzo

Il giorno sbagliato | 24 marzo

Cosa sarà | 27 marzo

NUOVE SERIE TV IN ARRIVO

Supercar – le 4 stagioni | 1 marzo

Il principio del piacere – la prima stagione | 1 marzo

The Good Doctor – la terza stagione | 1 marzo

Mazinger Edition Z – la prima stagione | 15 marzo

Conan il ragazzo del futuro – la prima stagione | 29 marzo

Eureka Seven – la prima stagione | 31 marzo

FILM IN SCADENZA

Maria regina di Scozia | fino al 7 marzo

Dragon Trainer – Il mondo nascosto | fino al 20 marzo

Wanted – Scegli in tuo destino | fino al 31 marzo

Ritorno al futuro | fino al 31 marzo

SERIE TV IN SCADENZA

Ugly Betty – le 4 stagioni | fino al 3 marzo

Detective Monk – le 8 stagioni | fino al 14 marzo

