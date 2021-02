Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente arrivano su Switch

Arrivano i remake dei classici per Nintendo DS.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono i remake dei classici Diamante e Perla usciti sul glorioso Nintendo DS 15 anni fa.

Arriveranno su Nintendo Switch alla fine del 2021 in una nuova versione grazie al lavoro dello studio ILCA, già responsabile di Pokémon HOME, e dei direttori Junichi Masuda di GAME FREAK e Yuichi Ueda di ILCA.

In apertura possiamo guardare il trailer di annuncio, di seguito la descrizione ufficiale dal canale YouTube Pokémon ufficiale italiano:

Sinnoh. Remake confermati. Goditi la storia nostalgica di Pokémon Diamante e Pokémon Perla in una nuova avventura.

Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus

Nella stessa presentazione che ha visto l’annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente è stato annunciato anche il prequel dei due giochi, Leggende Pokémon: Arceus.

Leggende Pokémon: Arceus permetterà ai giocatori di esplorare una vasta versione open world della Sinnoh del passato per creare il primo Pokédex di sempre della regione e preparare la scena per i nuovi allenatori e per gli eventi che seguono nei giochi precedentemente usciti.

Si potrà scegliere tra tre starter per iniziare l’avventura: Rowlet, Cyndaquil o Oshawott.

Prima di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

In attesa di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, rispolveriamo gli originali per Nintendo DS:

In esclusiva su Nintendo DS, la nuova generazione di Pokémon sta ottenendo un successo mondiale grazie a Pokémon Diamante e Pokémon Perla! Con oltre 100 nuovi Pokémon, il gameplay che sfrutta il Touch Screen e il gioco online tramite la Nintendo Wi-Fi Connection, questa è la più grande avventura Pokémon di sempre! In Pokémon Diamante e Pokémon Perla i giocatori esploreranno la regione di Sinnoh in un profondissimo RPG. Ci sono nuovi Pokémon ovunque! A fare il loro debutto ci sono Pokémon quali Mime Jr., Lucario e Weavile, e anche i tre Pokémon iniziali sono nuovi. All’inizio dell’avventura, i giocatori sceglieranno fra Chimchar, di Fuoco, Piplup, d’Acqua, e Turtwig, d’Erba.

