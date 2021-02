Leggende Pokémon: Arceus annunciato per Nintendo Switch

Leggende Pokémon: Arceus è il titolo del nuovo gioco inedito annunciato per Nintendo Switch nel corso della diretta Pokémon Presents conclusasi da poco.

In apertura possiamo guardare il trailer di annuncio del gioco, descritto così dal canale ufficiale Pokémon italiano:

Un’avventura nella Sinnoh dei tempi andati.

A proposito di Leggende Pokémon: Arceus

Leggende Pokémon: Arceus è un prequel di Diamante e Perla, che permetterà ai giocatori di esplorare una vasta versione open world della Sinnoh del passato.

Obiettivo del gioco è creare il primo Pokédex di sempre della regione, preparando il terreno per i nuovi allenatori e per gli eventi che seguono nei giochi precedentemente usciti.

Si potrà scegliere tra tre starter per iniziare l’avventura: Rowlet, Cyndaquil o Oshawott.

Naturalmente il Pokémon Leggendario che dà il titolo al gioco godrà di un ruolo importante.

L’uscita è prevista in tutto il mondo a inizio 2022.

Arceus e i 25 anni di Pokémon

Per i 25 anni di Pokémon Post Malone terrà un concerto virtuale speciale, che si terrà Sabato 27 Febbraio, giornata del Pokémon Day.

Sarà una festa online dedicata ai fan del mondo Pokémon e agli amanti della musica di tutto il mondo.

Il concerto potrà essere seguito gratuitamente sul canale ufficiale Pokémon di YouTube, sul canale ufficiale Pokémon di Twitch e sul sito web dedicato al 25° anniversario a partire dalle 19:00 EST/16:00 PST del 27 Febbraio (01:00 del 28 febbraio in Italia).

Le altre iniziative:

Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon

Un dei capisaldi del franchise Pokémon, il GCC, godrà di alcuni set speciali e commemorativi oltre ad alcune carte giganti da collezione.

I marchi partner per Pokémon 25° anniversario

The Pokémon Company International sta collaborando con altri marchi di successo per la realizzazione di promozioni e prodotti a tema, in arrivo nel corso dell’anno.

Tra i marchi che daranno il proprio contributo nell’anno del 25° anniversario vi sono Build-A-Bear Workshop, Levi’s, McDonald’s e tanti altri.

I fan potranno mettere le mani anche su altri prodotti speciali dedicati ai festeggiamenti per l’anniversario e realizzati da licenziatari come Jazwares, Mattel, Funko, Power A e The Wand Company.

