La linea DX Nichirin Sword di Bandai, una serie di spade che replicano le fantastiche katane del celebre anime Demon Slayer, ha creato una copia perfetta della spada di Shinobu!

Demon Slayer – tutti i dettagli sulla spada di Shinobu

Secondo le notizie pubblicate, la spada di Shinubu è lunga 55 centimetri ed dotata anche della modalità Respiro dell’Insetto (Insect Breathing) con effetti sonori e una modalità “scena famosa” con le battute di Shinobu.

In tutto, ci sono ben 35 tracce vocali racchiuse nella lama a farfalla.

La spada sarà disponibile per il pre-ordine dal 14 aprile tramite Premium Bandai, a un prezzo di 5,995 yen (46,47 euro).

Per chi non si ricordasse di Shinobu, la ragazza è uno dei Pilastri (Hashira) nella storia di Demon Slayer ed è una spadaccina molto potente.

Nonostante non possieda la forza fisica per tagliare la testa di un demone comune a quella di un Demon Slayer medio o anche le abilità sovrumane possedute da Giyu, Shinobu è comunque pericolosa e potente come il resto dei suoi compagni. Shinobu utilizza gli insetti nei suoi combattimenti ed è anche una brava guaritrice.

Per quanto riguarda la sua spada, Shinobu usa una katana modificata prodotta da Tecchin Tecchikawahara. La spada termina con una punta a forma di ago, simile al pungiglione di un insetto progettato per l’iniezione di veleni di glicine nei demoni.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è stato un successo per il mondo dell’intera industria editoriale giapponese. Secondo quanto diffuso dal Nihon Keizai Shimbun, quotidiano giapponese specializzato in articoli di stampo economico sulla base di ricerche e sondaggi sull’industria editoriale, la stima delle vendite combinate di libri cartacei e digitali in Giappone nel 2020 è stata di 1.616,80 miliardi di yen (15,59 miliardi di dollari), aumentando del 5% rispetto al 2019.

Un successo che ha coinvolto l’intero franchise di Demon Slayer, dai manga alle light novel e tanti altri materiali supplementari che ne hanno accresciuto la presenza.

La prima stagione dell’anime di Demon Slayer è disponibile su Amazon Prime Video, VVVVID e Netflix, mentre la seconda stagione debutterà nel corso del 2021.

Il manga di Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal febbraio 2016 al maggio 2020, mentre in Italia il manga è in corso di pubblicazione sotto l’etichetta Star Comics.

