Sono infine giunti i giochi gratuiti previsti per marzo 2021 nell’offerta PlayStation Plus. A partire dal 2 marzo saranno questi i giochi che sarà possibile ottenere gratuitamente:

Final Fantasy VII Remake (a cui però non sarà ancora disponibile effettuare l’aggiornamento alla versione PS5 )

(a cui però non sarà ancora disponibile effettuare l’aggiornamento alla versione ) Maquette

Remnant from the Ashes

Farpoint VR

Final Fantasy VII Remake ha bisogno di poche presentazioni, un gioco atteso da così tanto tempo e che proprio ieri, allo State of Play abbiamo visto in gran spolvero sulla nuova generazione Sony. Maquette è invece un puzzle game che uscirà proprio il 2 marzo 2021 e che è stato creato da Graceful Decay e pubblicato da Annapurna Interactive.

Gli ultimi due sono invece Remnant from the Ashes, uscito nell’agosto 2019, che è uno sparatutto in terza persona con elementi da gioco di ruolo in cui bisogna combattere contro creature mostruose in un mondo apocalittico e con atmosfere molto vicine a Dark Souls. Farpoint VR è l’esperienza in realtà virtuale che ci porta ad affrontare una missione di recupero in cui dovremo salvare due scienziati. Tramite il protagonista dovremo farci strada attraverso mostri e nemici di ogni tipo utilizzando una vasta gamma di armi.

PlayStation Plus e le offerte mensili

Nel mese corrente di febbraio 2021, i giochi erano stati (e lo sono ancora per un po’), Destruction AllStars per PS5, Control (sia per PS4 che per PS5) e Concrete Genie per PS4. Voi li avete riscattati? C’è ancora qualche giorno per poterlo fare prima delle nuove offerte PlayStation Plus di marzo.

Anche questo mese è tutto per i giochi gratuiti di PlayStation Plus e siamo sicuri che ad aprile Sony porterà nuovi titoli di peso al suo servizio. Ce ne è qualcuno in particolare che a voi piacerebbe vedere approdare sul PlayStation Plus?

