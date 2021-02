Durante lo State of Play di Sony tenutosi ieri abbiamo visto da vicino il porting di Final Fantasy VII Remake, chiamato Intergrade e che vedrà diverse aggiunte per PS5. Il gioco vedrà anche delle novità al gameplay originale, prima fra tutte gli attacchi di gruppo.

Questo si può notare specialmente dando uno sguardo più approfondito ai trailer dove si notano Yuffie e Sonon interagire in maniera unica per dare vita a una combinazione del tutto nuova.

In un altro punto del trailer si nota invece Sonon lanciare Yuffie e poi saltare a sua volta per colpire i nemici. Ci si chiede se questo ampliamento verrà portato anche al gruppo principale di Cloud, Barret, Tifa e Aerith. Red XIII, vi ricordiamo, si unisce al gruppo come prevede la storia ma non è controllabile in maniera diretta.

Insomma, Final Fantasy VII Remake Intergrade sembra apportare delle vere e proprie modifiche e a non riproporre semplicemente la formula precedente.

Yup. Sonon is unplayable but her jumping onto his staff, thrown up then both coming down to smash the enemy looks so good. pic.twitter.com/hVvhJ3KkbD — Justin V🍥 (@JusticeVanCho) February 26, 2021

Final Fantasy VII Remake Intergrade – cosa sappiamo

Final Fantasy VII Remake (qui la nostra recensione) sta per arrivare su PS5 con il nome di Final Fantasy VII Remake Intergrade e con un’espansione dedicata a Yuffie e un nuovo personaggio inedito di nome Sonon. Nel capitolo originale Yuffie non compariva prima di lasciare Midgar.

Il gioco verrà pubblicato su PS5 il 6 ottobre 2021. Ci sono ovviamente numerosi cambiamenti e miglioramenti grafici e di prestazioni generali. Il ray tracing e le texture sono le prime cose che saltano all’occhio. Insomma, finalmente uno dei titoli di fine generazione giungono su PS5 in pieno spolvero.

In questa versione sono anche state rivedute le modalità di difficoltà e c’è stata l’aggiunta di una Photo Mode, molto richiesta dall’utenza. Tutti i possessori della copia per PS4 potranno accedere a quella PS5 gratuitamente! Questo annuncio porta anche a termine lo State of Play di oggi.

Questo però vuole anche dire che ci vorrà ancora del tempo prima di sapere altre notizie sulla continuazione di Final Fantasy VII Remake.

