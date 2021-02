Mobile Suit: Gundam è un franchise molto conosciuto per le sue serie anime che hanno tutti in comune i giganteschi mecha, e a breve si terrà un “Gunpla Day” per celebrare i modelli in plastica di Gundam.

Sebbene questo evento si svolgerà esclusivamente in Giappone nel leggendario Gundam Cafe, l’intento è quello di mostrare quanto siano diventati popolari i modellini per i fan del franchise di animazione e per i fan che amano costruire queste riproduzioni dei famosi mecha per pura passione.

Gundam – i dettagli del Gunpla Day

Il “Gundam Model Day” si svolgerà il 28 febbraio, alla fine di questo mese, consentendo agli avventori del Cafe di creare modelli unici con il “Gundam Day Special Set” che sarà venduto al dettaglio per circa 20 euro. Molti kit di Gunpla sono stati acquistati per passare il tempo durante la pandemia da coronavirus. I modelli in plastica hanno venduto oltre 500 milioni di unità dal debutto, avvenuto insieme alla serie anime originale lanciata alla fine degli anni ’70 e ci saranno sicuramente molti altri prodotti in futuro sulla base del loro successo e del franchise anime.

COVID-19 ha colpito duramente il franchise di Mobile Suit: Gundam, poiché la tanto attesa uscita del lungometraggio Mobile Suit Gundam: Hathaway’s flash è stata posticipata lo scorso anno. Il nuovo film ci riporterà nell’universo che ha dato inizio a tutto. Oltre a questo, abbiamo anche visto il ritardo dell’evento G Gundam Satellite che avrebbe fatto parte delle Olimpiadi estive di Tokyo del 2020, anche se dobbiamo ancora sapere se questo avrà ancora luogo.

Forse il più grande evento relativo a Mobile Suit: Gundam dello scorso anno sono stati sicuramente i primi passi del “Walking Gundam”, un Gundam a grandezza naturale che ha la capacità di camminare, e da allora è diventato una grande attrazione turistica per i fan della serie e i comuni cittadini incuriositi da questo maestoso Gundam.

