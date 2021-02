Ecco le novità Netflix di Marzo 2021 tra film e serie tv.

Vediamole insieme.

Cliccate QUI per le uscite Netflix Italia di metà febbraio 2021

Le novità Netflix di Marzo 2021 – le serie tv

3 MARZO – OMICIDIO TRA I MORMONI (DOCU-SERIE)

Omicidio tra i mormoni è il primo resoconto completo di uno dei reati più agghiaccianti mai commessi all’interno della comunità mormone e della mente criminale che li ha organizzati. La docuserie in tre parti diretta da Jared Hess (Napoleon Dynamite) e Tyler Measom (An Honest Liar) esamina i tre attentati che nel 1985 hanno provocato la morte di due persone e sconvolto Salt Lake City.

La comunità resta ulteriormente sconvolta quando durante un terzo attentato una raccolta di lettere e diari dei primi anni del mormonismo vanno distrutti all’interno del veicolo della vittima, un noto collezionista di documenti rari. Tra i manoscritti c’è anche la famigerata “Lettera della salamandra bianca”, un artefatto i cui contenuti mettono in discussione le fondamenta stesse della Chiesa mormone. Mentre la vittima lotta per la vita gli inquirenti fanno il possibile per scoprire la verità.

4 MARZO – PACIFIC RIM: LA ZONA OSCURA

Una volta i Kaiju emergevano dall’anello del Pacifico e si scontravano con gli Jaeger, giganteschi robot costruiti per contrastarli. Ma quella è storia antica. Adesso l’Australia è stata presa d’assedio dai Kaiju che hanno causato l’evacuazione di un intero continente.

Abbandonati, i fratelli adolescenti Taylor e Hayley partono alla disperata ricerca dei genitori scomparsi e imparano da soli a pilotare uno Jaeger malconcio e in disuso che li aiuterà nella loro missione offrendo loro una minima speranza di salvezza.

5 MARZO – TITANS STAGIONE 2

Titans è una serie televisiva statunitense ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti e basata sul fumetto della DC Comics, Giovani Titani.

12 MARZO – PARADISE PD

Paradise Police (Paradise PD) è una serie televisiva animata statunitense del 2018, ideata da Waco O’Guin e Roger Black, già creatori di Brickleberry.

13 MARZO – LA COPPIA QUASI PERFETTA

L’amore, e anche le bugie, prendono il volo quando un ricercatore che lavora sul DNA scopre come trovare il partner perfetto e crea un audace servizio di abbinamento.

16 MARZO – WAFFLES + MOCHI

Waffles e Mochi intraprendono una missione culinaria internazionale per diventare chef. Con l’aiuto della signora Obama, Waffles e Mochi vanno in giro per il mondo, scoprendo tutto il possibile su cibi e culture diverse!

19 MARZO – FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE STAGIONE 3

19 MARZO – SKY ROJO

Il proiettile è partito. Il piano è di riuscire a sopravvivere. Almeno per altri cinque minuti. Dagli ideatori di La casa di carta.

25 MARZO – DOTA: DRAGON’S BLOOD

Quest’avvincente serie fantasy tratta dall’universo di DOTA 2 narra la storia di Davion, un famoso Cavaliere del Drago che vuole liberare il mondo dal flagello. Davion si trova coinvolto in eventi molto più complessi di quanto immaginasse dopo l’incontro con un potente Drago Anziano e con la nobile principessa Mirana in missione segreta.

26 MARZO – GLI IRREGOLARI DI BAKER STREET

Benvenuti nella Londra del XIX secolo, dove un gruppo di giovani emarginati conosciuti come gli Irregolari cerca di risolvere crimini soprannaturali per conto del dottor Watson e del suo sfuggente partner, Sherlock Holmes.

Le novità Netflix di Marzo 2021 – i film e i documentari

1° MARZO – BIGGIE: I GOT A STORY TO TELL (DOCUMENTARIO)

3 MARZO – GIRL POWER: LA RIVOLUZIONE COMINICA A SCUOLA

Stanca dell’ambiente sessista e deleterio radicato nel suo liceo, una timida sedicenne trova ispirazione nel passato ribelle della madre e pubblica anonimamente una fanzine che dà vita a una vera e propria rivoluzione. Tratto dal romanzo di Jennifer Mathieu e diretto da Amy Poehler.

5 MARZO – LA SENTINELLA

10 MARZO – LAST CHANCE U: BASKETBALL

12 MARZO – YES DAY

25 MARZO – SULLA STESSA ONDA

In un’assolata estate siciliana, Sara e Lorenzo si incontrano per la prima volta. Tra le onde nasce il loro giovane amore che, ben presto, si dimostrerà più forte di ogni ostacolo.

19 MARZO – COUNTRY COMFORT

Quando la carriera e la vita privata di Bailey vanno a rotoli, la giovane aspirante cantante country (Katharine McPhee) accetta un posto da bambinaia per i cinque figli di un rozzo cowboy di nome Beau (Eddie Cibrian).

Piena di indomita energia e fascino tipico del sud degli Stati Uniti, la nuova tata riesce a districarsi tra le dinamiche familiari e a diventare la figura materna che mancava. Con sua grande sorpresa, anche lei finisce per trovare in questa famiglia di musicisti quello che le mancava: una band che la aiuti a ritrovare la strada verso il successo.

26 MARZO – BAD TRIP

26 MARZO – A WEEK AWAY

Will Hawkins (Kevin Quinn) è un adolescente tormentato. Uno scontro con la legge lo mette di fronte a una scelta importante: il carcere minorile o un campo estivo cristiano. Inizialmente spaesato, Will riesce ad aprirsi, si innamora di una veterana del campo (Bailee Madison) e trova un senso di appartenenza nell’ultimo posto al mondo in cui avrebbe pensato di trovarlo.

Le novità Netflix di Marzo 2021 – serie e film in catalogo

GLI ALTRI FILM E SERIE TV IN ARRIVO:

1° MARZO – Scemo e più scemo

1° MARZO – Modern Family – Stagione 11 (ultima stagione)

1° MARZO – Final Destination

1° MARZO – Riverdale Stagione 4

1° MARZO – 5 è il numero perfetto

4 MARZO – Martin Eden

9 MARZO – L’ora più buia

14 MARZO – Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald

30 MARZO – Vikings – Stagione 6 (ultima stagione)

Recuperate Vikings in blu-ray!!