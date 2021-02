Dopo essere arrivata su Amazon Prime Video a inizio mese con 11 stagioni su 12 totali, The Big Bang Theory è ora disponibile anche su Netflix. Finora era stata un’esclusiva di Infinity il servizio streaming di Mediaset.

The Big Bang Theory è andata in onda dal 2007 al 2019 per 12 stagioni e 279 episodi. Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, e interpretata principalmente da Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco, la serie racconta in maniera ironica le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati, e di come la loro condizione di nerd e geek ne influenzi i rapporti con il mondo circostante.

Fin dalla messa in onda dell’episodio pilota, il 24 settembre 2007, The Big Bang Theory è entrata tra le serie più acclamate della sua epoca e tra le sitcom più famose di sempre, ottenendo il favore sia del pubblico che l’ha resa la sitcom multicamera più longeva nella storia della televisione statunitense, sia della critica che l’ha premiata, tra gli altri, con 10 Emmy Award, gli Oscar della tv.

Al cast principale si sono poi aggiunti col tempo Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) e Kevin Sussman (Stuart Bloom). Con loro anche le ricorrenti Sara Gilbert (Leslie Winkle), Aarti Mann (Priya Koothrappali) e Laura Spencer (Emily Sweeney) oltre a numerose guest star dal mondo nerd/geek.

È inoltre ricordata come uno degli ultimi prodotti di stampo generalista ad avere avuto successo, creando attorno a sé una solida fanbase, prima della rivoluzione portata dalla fruizione on demand. Sicuramente uno degli ultimi barlumi di comedy “vecchio stile”.

The Big Bang Theory ha generato uno spin-off, Young Sheldon, prodotto dal 2017 dagli stessi ideatori e fortemente voluto da Jim Parsons, che ne è la voce narrante, incentrato sull’infanzia del suo personaggio e sulla sua “origin story” che lo porterà a essere quello che è nella serie madre.

